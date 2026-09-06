Реактивные "Шахеды" становятся серьезной проблемой: как Китай усиливает ВПК России

Украинская ПВО пропускает значительное количество дронов, преимущественно с реактивным двигателем. Как только Китай увеличил производство турбин в несколько раз, было предсказуемо, куда он будет их устанавливать – на российские беспилотники типа "Герань".

Об этом в интервью 24 Каналу отметил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, подчеркнув, что угол наклона крыла позволяет выполнить налет на турбину и разогнаться до скорости 500 – 700 километров в час. Именно это и было сделано.

Угроза реактивных дронов: враг выполняет 2 задачи

Военный эксперт подчеркнул, что Украине нужно было готовиться к массированным налетам именно дронов с реактивной тягой. Перехватить их в данный момент с помощью беспилотников с винтовым приводом невозможно из-за разницы в скоростях. По его словам, даже БпЛА с реактивной тягой тоже не сможет его догнать.

Россияне понимают, что у нас никто не готовится. Они скачкообразно нарастили производство дронов с реактивной тягой и сейчас засыпают Киев и не только его, потому что практически на глубине 300 – 400 километров вдоль линии границы раздаются постоянные тревоги. Засыпают этими дронами инфраструктурные объекты,

– заявил Свитан.

Полковник запаса пояснил, что враг наносит удары именно по местам либо компактного проживания населения, либо по объектам инфраструктуры, поскольку пытается заставить украинскую систему противовоздушной обороны израсходовать все ракеты средней дальности, чтобы затем запустить волну крылатых ракет, которые нечем будет сбивать.

Это простая логика. Ударяют именно в террористическом режиме, выполняя две задачи: подталкивая гражданское население к принятию капитуляции; с другой стороны, перегружая систему ПВО,

– уточнил Свитан.

Как противодействовать реактивным БпЛА

По его мнению, не следовало в большом количестве задействовать дроны-перехватчики на винтах, а стоило позаботиться о зенитно-ракетных комплексах малой дальности. Он подчеркнул поддержку в этом вопросе со стороны западных партнеров, которые начали передавать ЗРК типа Crotale (Франция) или Raven (Великобритания). Однако военный эксперт констатировал, что их недостаточно.

Есть надежда на то, что министр обороны, генерал, разбирающийся в военном деле, тем более руководивший СБУ, профинансирует хотя бы один из этих четырех определенных механизмов, которые сейчас вступают в боевое дежурство или, по крайней мере, некоторые из них будут запущены в серию, тогда будет проще,

– считает Свитан.

Летчик-инструктор подытожил, что для того, чтобы не допускать российские воздушные цели на украинскую территорию, нужно сбивать их в районе линии фронта, создавая плотную серьезную систему барьерной ПВО на базе ЗРК малой дальности.

Как раз дроны на винте тоже могут помочь, выступая в качестве вторичного механизма, чтобы была возможность как-то добивать не скоростные дроны. Нужно совмещать приятное с полезным. Приятно тем производителям дронов, которые сейчас уже не нужны (на винте), но полезно – чтобы ЗРК малой дальности сбивали реальные, особенно скоростные цели,

– отметил Свитан.

Полная версия интервью с Романом Свитаном: смотрите видео