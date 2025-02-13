Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal. В материале журналисты ссылаются на слова чиновников в Пекине и Вашингтоне, которые ознакомлены с этим вопросом.

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Китай пытается сыграть роль миротворца

По словам собеседников издания, китайские чиновники в последние недели через посредников выдвинули предложение команде Трампа провести саммит между двумя лидерами и "способствовать миротворческим усилиям после возможного перемирия".

Однако в США и Европе это предложение восприняли скептически, учитывая глубокую обеспокоенность относительно все более тесных связей между Пекином и Москвой.

Как рассказали чиновники, предложение Китая предусматривает проведение американо-российского саммита без участия президента Украины Владимира Зеленского.

Перспектива США вести переговоры о будущем Украины и европейской безопасности с Россией и Китаем противоречит давнему обещанию Запада привлечь Украину к любым переговорам для решения ее будущего,

– говорится в материале.

Белый дом отказался подтвердить, получил ли он предложение Китая, но все равно отверг его.

Совсем не жизнеспособное,

– лаконично ответил представитель Белого дома.

Отвечая на вопрос об этом предложении, представитель посольства Китая в Вашингтоне сказал, что не знал об этом, добавив при этом: "Мы надеемся, что стороны будут работать для деэскалации и стремиться к политическому урегулированию".

В то же время, как отметили ознакомленные собеседники, китайский лидер Си Цзиньпин "не хочет, чтобы любая помощь в прекращении войны ставила под угрозу тесные отношения Китая с Россией".