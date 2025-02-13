В разговоре с 24 Каналом политолог-американистка Александра Филиппенко назвала метод, с помощью которого президент США пытается поощрить российского диктатора к переговорам.

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Трамп действует как бизнесмен

Дональд Трамп заманивает Путина, в частности лестью. На что российский диктатор часто отвечает ему взаимностью. Как отметила Филиппенко, американский президент ведет себя как настоящий бизнесмен, а не как политик, что не могут простить ему демократы и некоторые республиканцы, а также европейские политики.

Они говорят, что помогать Украине нужно безусловно, в том числе без ленд-лиза и без редкоземельных металлов, а просто потому, что Россия напала на Украину, которую соседнее государство хочет уничтожить,

– сказала политолог-американистка.

Дональд Трамп прежде всего бизнесмен, поэтому для него эта сторона очень важна. Более того, он считает, что достичь политических целей через экономику можно значительно быстрее.

Трамп может петь дифирамбы Путину, перепостить его посты, но в то же время говорить, что российский президент уничтожает экономику России,

– добавила Филиппенко.

В одном из недавних интервью в ответе на вопрос о Канаде американский президент вдруг начал говорить, что вообще-то вокруг Канады большое количество российских кораблей, за чем американцы внимательно следят. Это Москва должна слышать, ведь за всей лестью стоят жесткие высказывания.

Впрочем, она заметила, что первый контакт нового президента США был с Владимиром Зеленским. Напомним, в декабре 2024 года украинский лидер впервые встретился с Трампом после его победы на президентских выборах.