У розмові з 24 Каналом політологиня-американістка Олександра Філіппенко назвала метод, за допомогою якого президент США намагається заохотити російського диктатора до перемовин.

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Трамп діє як бізнесмен

Дональд Трамп заманює Путіна, зокрема лестощами. На що російський диктатор часто відповідає йому взаємністю. Як зазначила Філіппенко, американський президент поводиться як справжній бізнесмен, а не як політик, що не можуть пробачити йому демократи й деякі республіканці, а також європейські політики.

Вони говорять, що допомагати Україні потрібно безумовно, зокрема без ленд-лізу та без рідкісноземельних металів, а просто тому, що Росія напала на Україну, яку сусідня держава хоче знищити,

– мовила політологиня-американістка.

Дональд Трамп насамперед бізнесмен, тому для нього ця сторона дуже важлива. Ба більше, він вважає, що досягти політичних цілей через економіку можна значно швидше.

Трамп може співати дифірамби Путіну, перепощувати його пости, але водночас говорити, що російський президент знищує економіку Росії,

– додала Філіппенко.

В одному з нещодавніх інтерв'ю у відповіді на питання щодо Канади американський президент раптом почав говорити, що взагалі-то довкола Канади велика кількість російських кораблів, за чим американці уважно слідкують. Це Москва повинна чути, адже за всіма лестощами стоять жорсткі висловлювання.

Втім, вона зауважила, що перший контакт нового президента США був з Володимиром Зеленським. Нагадаємо, у грудні 2024 року український лідер вперше зустрівся з Трампом після його перемоги на президентських виборах.