Россия получает приоритетно, – командир "Ахиллеса" откровенно о роли Китая в войне

Китай продолжает поддерживать Россию в войне против Украины. В частности, россияне, вероятно, получают беспилотники, изготовленные в Китае, через Таиланд. Это угроза для нашей страны, поэтому должны этому противодействовать.

Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил командир 429 отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" и Герой Украины Юрий Федоренко, объяснив, как Китай поддерживает Россию и создает серьезные сложности для нашей страны. Также Пекин с начала войны помог Москве втрое увеличить производство баллистических ракет "Искандер-М".

К теме В Китае ответили на упреки о поддержке России в разработке ракет "Орешник"

Как Китай влияет на оборонные возможности Украины?

Федоренко отметил, что именно с одобрения Китая северокорейские войска воевали на стороне российской армии. Бойцы из КНДР получили необходимый опыт участия в современной войне для внедрения его в своей системе учений, в частности, по беспилотным системам. И этот опыт, конечно, активно перенимает Китай.

Также благодаря тому, что в Китае дешевая рабочая сила, в стране развито огромное производство. Это позволяет КНР производить множество товаров, в том числе, и высокотехнологичных элементов.

Китай фактически закрыл технологический прогресс, поэтому странам Североатлантического альянса, Соединенным Штатам Америки было не нужно тратить огромные средства на разработку и серийное изготовление чипов и другой номенклатуры, которые применяются для производства беспилотников. И в определенный момент Китай стал монополистом, что напрямую повлияло на безопасность и оборону цивилизованного мира,

– пояснил командир бригады "Ахиллес".

Сегодня страны НАТО пытаются преодолеть технологический разрыв, который существует, и привлекают украинцев для совместной разработки и изготовления беспилотников и других номенклатур техники.

Стоит знать. По данным Bloomberg, Китай поставляет в Россию дроны через Таиланд. За 11 месяцев 2025 года Бангкок получил от Пекина дронов на 186 миллионов долларов. А уже Таиланд продал России беспилотников на 125 миллионов долларов. Это 88% всех дронов, что он экспортирует. Также эта сумма в восемь раз превышает закупку Россией дронов у Таиланда в 2024 году.

"Если взять оптоволоконный кабель, который применяется FPV дронами-камикадзе, то лучший кабель поставляется из Китая именно в Россию. В то же время Украина постоянно вынуждена искать различные инструменты для того, чтобы завести кабель из тех стран, которые его изготавливают, в частности получить частичные поставки из Китая", – отметил Федоренко.

Похожая ситуация, по его мнению, с топовым коптером Маѵіс, который используется для ближней разведки и нанесения ударов. Это исключительно гражданское изделие, но за четыре года полномасштабной войны в Украине ни одна из стран мира не сделала его аналог.

Если Украине приходится прилагать огромные усилия, чтобы завести необходимое количество этих средств в Украину, то Россия получает приоритетно эти коптеры. Поэтому Китай имеет так или иначе прямое влияние на оборонные способности Украины, блокируя поставки ряда средств. А также он имеет прямое влияние на поддержку России, даже если действует скрыто,

– уверен Юрий Федоренко.

В то же время, уверен командир бригады "Ахиллес", должны активно работать над аналогами этих средств. Сегодня в Украине отрасль производства беспилотников перешла на значительное импортозамещение. Ряд комплектующих изготавливаются уже украинскими компаниями, и это очень важно. Поэтому, хоть и в поддержке Китаем России есть прямая угроза для Украины, должны обходить ее путем импортозамещения и контрактами, совместным производством со стратегическими партнерами.

Как Китай помогает России?