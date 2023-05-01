Такое мнение в эфире 24 Канала выразил руководитель Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко. По его словам, на решение Китая мог повлиять разговор Си Цзиньпина с Владимиром Зеленским.

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Чаленко отметил, что раньше Китай либо совсем не голосовал, либо нажимал желтые кнопки. То, что сейчас Пекин признал Россию агрессором, – очень важно для Украины.

Таким образом, Китай фактически уже признает Россию агрессором. Поэтому, конечно, это огромный прорыв на площадке ООН. Несмотря на эффективность этой организации, подобные голосования на Генассамблее показывают, что не все потеряно и можно добиваться положительных результатов,

– считает он.

Руководитель Центра анализа и стратегии обратил внимание, что недавно состоялся телефонный разговор Президента Украины Владимира Зеленского и лидера КНР Си Цзиньпина. По его мнению, это могло повлиять на голосование Китая.

"Возможно, это оказало определенное влияние на это голосование. Я этому не удивлюсь. Это просто показывает, что в каждой стране мы можем достигать определенных проукраинских результатов. Это действительно позитив", – сказал Чаленко.

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Китай думает только о Китае

Игорь Чаленко убежден, что такой шаг Китай сделал не потому, что думает об Украине, России или другом государстве. Он отметил, что Пекин думает только о собственной выгоде.

Китай думает о Китае. Я не думаю, что изменится всеобщая риторика после этой резолюции. Но по поводу будущего трибунала против России, я считаю, это голосование тоже сыграет свою важную роль. Очень хорошо, что Китай и другие государства нажали зеленые кнопки,

– добавил он.

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