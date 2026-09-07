Китай обращался к Украине с просьбой не наносить удары по Владивостоку. Там в первые дни сентября проходил Восточный экономический форум.

Мероприятие посетила китайская делегация во главе с вице-премьером Динь Сюэсяном. Об этом сообщает Kyodo News.

Что известно о просьбе Китая

Восточный экономический форум в России проходил с 1 по 4 сентября.

Издание пишет, что Киев якобы согласился не наносить удары по Владивостоку в эти дни, надеясь на участие Китая в будущих усилиях по прекращению войны.

В Пекине объяснили свою просьбу желанием "избежать эскалации и обеспечить безопасность в регионе", который граничит с КНР и имеет важное экономическое значение для страны.

Стоит заметить, что Владивосток расположен более чем в 6 500 километрах от Украины. Но, как отмечается, после операции "Паутина" расстояние уже не гарантирует безопасность объектам в глубине России.

Да и сам Путин почему-то боялся. Ведь один из пикапов, сопровождавших его кортеж во Владивостоке, был оснащен зенитным пулеметом.

К слову, тем временем издание The Telegraph со ссылкой на изученные российские документы утверждает, что Китай тайно передал России компоненты для производства дронов.

Так, в начале 2026 года Пекин отправил российскому предприятию "Алабуга-Волокно" 46 тонн сырья для производства углеродного волокна, что хватит для создания корпусов примерно 1300 ударных беспилотников типа "Герань".