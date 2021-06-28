"Пояс вечного мира": Китай и Россия продлили договор о дружбе и сотрудничестве

28 июня 2021 , 15:57
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Китай и Россия продлили договор о дружбе, сотрудничестве и добрососедстве. Соответствующее решение 28 июня приняли Владимир Путин и Си Цзиньпин.

Лидеры стран провели встречу в формате видеосвязи. Впервые документ был подписан в 2001 году.

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Путин и Си Цзиньпин продлили договор о дружбе и сотрудничестве

Видеопереговоры глав Китая и России прошли к 20-летию подписания российско-китайского договора. По итогам, Путин и Си Цзиньпин опубликовали совместное заявление и официально провозгласили продление его действия.

Глава Кремля отметил, что в тексте закреплены:

  • взаимная поддержка касательно защиты государственного единства и территориальной целостности;
  • отказ от применения Китаем ядерного оружия и от взаимного нацеливание стратегических ракет;
  • невмешательство во внутренние дела России.

Важно, что зафиксировано отсутствие взаимных территориальных претензий и решимость двух стран превратить общую границу в пояс вечного мира и дружбы,
отметил Путин.

По его словам, России удалось вывести китайско-российские отношения на беспрецедентную высоту. Якобы благодаря договору о дружбе и сотрудничестве, взаимоотношения между странами являются якобы образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке.

В то же время глава Китая Си Цзиньпин заявил, что концепция дружбы между поколениями, установленная договором, соответствует основным интересам обоих государств. К тому же это является "ярким воплощением построения нового типа международных отношений с общим будущим для человечества".

Китайско-российский договор о дружбе и сотрудничестве: что известно

  • Российско-китайский договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве подписали 16 июля 2021 года Владимир Путин и экс-глава КНР Цзян Цзэминь.
  • Он рассчитан на 20 лет с автоматическим продлением срока еще на 5 лет, если ни одна из сторон не решит отказаться от сотрудничества. Текст состоит из 25 статей, касающихся различных сфер отношений между Китаем и Россией.
  • В частности, говорится о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. Также страны подтверждают, что не будут применять ядерное оружие друг против друга.
Автор: Марина Васильєва