"Пояс вечного мира": Китай и Россия продлили договор о дружбе и сотрудничестве

Китай и Россия продлили договор о дружбе, сотрудничестве и добрососедстве. Соответствующее решение 28 июня приняли Владимир Путин и Си Цзиньпин.

Лидеры стран провели встречу в формате видеосвязи. Впервые документ был подписан в 2001 году.

Интересно Россияне оказались абсолютно без козырей

Путин и Си Цзиньпин продлили договор о дружбе и сотрудничестве

Видеопереговоры глав Китая и России прошли к 20-летию подписания российско-китайского договора. По итогам, Путин и Си Цзиньпин опубликовали совместное заявление и официально провозгласили продление его действия.

Глава Кремля отметил, что в тексте закреплены:

взаимная поддержка касательно защиты государственного единства и территориальной целостности;

отказ от применения Китаем ядерного оружия и от взаимного нацеливание стратегических ракет;

невмешательство во внутренние дела России.

Важно, что зафиксировано отсутствие взаимных территориальных претензий и решимость двух стран превратить общую границу в пояс вечного мира и дружбы,

– отметил Путин.

По его словам, России удалось вывести китайско-российские отношения на беспрецедентную высоту. Якобы благодаря договору о дружбе и сотрудничестве, взаимоотношения между странами являются якобы образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке.

В то же время глава Китая Си Цзиньпин заявил, что концепция дружбы между поколениями, установленная договором, соответствует основным интересам обоих государств. К тому же это является "ярким воплощением построения нового типа международных отношений с общим будущим для человечества".

Китайско-российский договор о дружбе и сотрудничестве: что известно