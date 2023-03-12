Треугольник Китай – Россия – Иран: чем опасен новый союз для Украины и Запада

Связи опасного треугольника Китай – Россия – Иран, похоже, к сожалению, только усиливаются. После того как Си Цзиньпин получил безграничную власть в Китае, он уже успел усилить роль Ирана в регионе Ближнего Востока, помог подписать фактическое примирение между Ираном и Саудовской Аравией.

Теперь же Иран кичится тем, что финализовал соглашение с россиянами на приобретение истребителей Су-35. Более того, Си Цзиньпин назначил нового министра обороны Китая Ли Шанфу, который находится под западными санкциями за связи с россиянами. Подробнее об этом опасном треугольнике рассказывает журналист 24 Канала Алексей Печий.

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Китай уничтожает замысел США

Китай, по сути, помогает Ирану все еще оставаться на плаву под давлением западных санкций. Именно Китай стал крупнейшим покупателем иранских ресурсов, и он продает Ирану наибольшее количество товаров.

Такая связь помогает Ирану не просто выживать, но и финансировать прокси-силы на Ближнем Востоке, с помощью которых Тегеран может атаковать своих оппонентов в регионе. В частности, Израиль и Саудовскую Аравию.

Но на днях произошло достаточно незаурядное событие для Ближнего Востока – это примирение Саудовской Аравии и Ирана. Саудовская Аравия и Иран вдруг объявили о разрядке в своих отношениях. Хотя две страны вели подобные переговоры в течение двух лет, никаких результатов это не давало.

Тем более что переговоры между саудитами и иранцами проходили на фоне переговоров между Ираном и США о возобновлении ядерного соглашения, также зашедших в тупик.

Важно отметить, что оба раунда переговоров долгое время были связаны между собой. Ведь считалось, что Вашингтон и Эр-Рияд занимают общую позицию во внешней политике. По крайней мере, по вопросу Ирана.

Но вдруг за дело берется Китай. Пекин стал посредником между Саудовской Аравией и Ираном. Обе страны, представители которых встретились в Пекине, договорились о возобновлении дипломатических отношений.

А инициативу этих переговоров приписывают лично Си Цзиньпину. Кроме того, именно при содействии Китая саудиты и иранцы планируют возобновить соглашение о безопасности, подписанное 22 года назад, согласно которому обе стороны согласились сотрудничать в борьбе с терроризмом, контрабандой наркотиков и отмыванием денег.

Таким образом Китай просто уничтожает замысел США по созданию региональной коалиции по противостоянию Ирану. Параллельно Саудовская Аравия ведет политику сближения с Израилем, довольно враждебно настроенному к опасному Ирану, который ставит своей целью уничтожить Израиль.

Здесь еще следует добавить, что Эр-Рияд и Тегеран много лет были по сути врагами. Иран и Саудовская Аравия находятся в идеологическом и военном споре с тех пор, как исламская революция в Иране установила антизападную шиитскую теократию в 1979 году. Однако пока, похоже, началась оттепель.

Китай берет шефство над Ираном: почему это плохо для Украины

И Китай делает это не просто так. По сути, Иран не решится нарушить соглашение с саудитами, под которым подписался и Китай, потому что именно Пекин помогает Тегерану выжить. По сути Китай берет шефство над Ираном и гарантирует выход этой страны из пропасти санкций. А усиление Ирана не интересно вообще никому – ни Западу, ни Ближнему Востоку, ни Украине.

Однако с этого момента начинает прослеживаться довольно опасная тенденция, доказывающая, что отношения Ирана, России и Китая становятся все более тесно связанным. Ведь, получив в сущности шефство Китая, Иран свободно развивает военные отношения с Россией.

Накануне западные СМИ уже сообщали, что Россия передает Ирану захваченные на поле боя в Украине образцы западных вооружений. Иран за десятилетия под санкциями научился копировать западные образцы оружия. И не исключено, что в этом Тегерану помогает Пекин.

С другой стороны, неизменное консульство Ирана при ООН накануне уже официально анонсировало завершение заключения с Россией договора о приобретении истребителей четвертого поколения Су-35.

Пока никаких деталей – ни о стоимости контракта, ни о количестве истребителей, которые получит Иран от России, – публично не приводится. Хотя в Тегеране заявили, что якобы вели переговоры по закупке истребителей с несколькими другими неназванными странами, но выбор остановился на России.

Стоит напомнить, что ранее израильские СМИ, ссылаясь на свои данные, указывали, что речь может идти о 24 истребителях. И здесь следует понимать, что получение Ираном самолетов Су-35 может серьезно нарушить региональный баланс сил, что будет иметь далеко идущие последствия для всего региона.

Итак, Китай сознательно пытается усилить Иран, предоставляя свое покровительство. А Россия, в обмен на оружие для ведения войны в Украине, отправляет в Иран истребители

Новый глава Минобороны Китая: еще один враждебный шаг Пекина

В то же время и сам Китай выглядит все враждебнее. Буквально 10 марта китайский лидер Си Цзиньпин получил тотальную абсолютную власть в Китае, когда его переизбрали на третий срок во главе КНР.

Следовательно, никаких внутренних предостережений перед Си не осталось. Это был последний шаг в узурпации власти – Всекитайское собрание народных представителей проголосовало за вечное правление Си, отдав ему в руки кресло лидера страны, лидера КПК и контроль над Центральным военным советом страны.

Даже пост премьер-министра Китая, который мог хоть как-то влиять на экономическую адженду страны, отдали соратнику Си Цзиньпина – Ли Цяну, откровенно готовому делать все, что скажет глава партии.

И вот сегодня узурпация власти, похоже, полностью завершилась, и она уже указывает на достаточно враждебные намерения Китая. Сегодня партия назначила нового министра обороны Китая. Им стал Ли Шанфу. Он известен как ветеран модернизации Народно-освободительной армии Китая.

А еще он известен тем, что в 2018 году администрация бывшего президента США Дональда Трампа ввела санкции против Ли и Департамента разработки оборудования Китая, которым он в то время руководил, за закупку российского оружия, в частности боевого самолета Су-35 и систем С-400 наземного базирования

То есть, это оружие, которое и Иран сейчас получит от России. И Ли Шанфу, гипотетически, может в этом вопросе помочь. Вот как описывает личность Ли Шафна издание CNN.

"Назначение Ли Шанфу министром обороны происходит в период все более напряженных отношений между Пекином и Вашингтоном. Его назначение, по всей вероятности, является наградой за его работу в модернизации китайской армии.

В 2016 году Ли был назначен заместителем командующего новыми в то время Силами стратегической поддержки НОАК, элитным органом, которому поручено ускорить развитие возможностей Китая в космосе и кибервойне.

Эксперты по вопросам обороны заявили, что история Ли как технократа и аэрокосмического инженера, работавшего в спутниковой программе Китая, будет играть ключевую роль в его новой роли».

Следовательно, учитывая послужной список Ли Шанфу и его преданность Си Цзиньпину, не исключено, что он будет играть важную роль в противостоянии с США. А также не исключено, что он только усилит использование России как тарана против Запада.

К тому же это назначение может создать потенциально неудобную ситуацию, если Ли Шанфу когда-нибудь встретится с главой Пентагона Ллойдом Остином. А это вообще не исключено.

Но вернемся к тому, когда именно Ли Шанфу попал под американские санкции? Как раз в тот период, когда он руководил Департаментом по разработке оборудования Китая. То есть он был прямо ответственен за модернизацию китайской армии.

Новые санкции США: Вашингтон бьет на опережение

И США, похоже, бьют на опережение. Издание Bloomberg сообщает, что администрация президента США работает над дальнейшим усилением ограничений на экспорт оборудования для производства полупроводников в Китай.

Правительство США уже проинформировало американские компании о плане, сообщив им, что ожидает объявить о новых ограничениях уже в следующем месяце.

Новые ограничения потребуют экспортных лицензий не на сами полупроводники, а на производящие их машины. Согласно последним положениям, администрация планирует координировать действия с правительствами Нидерландов и Японии, двух других ключевых стран по производству микросхем.

Для нас с вами сейчас главный вопрос состоит в том, решится ли Китай поставлять России тяжелое оружие и боеприпасы, или все же такой треугольник – Китай – Россия – Иран – будет иметь определенные пределы?

На самом деле долгосрочные интересы Китая, как торговые, так и другие, гораздо больше зависят от Запада, чем от России. Если Китай пойдет на такой шаг, то его торговля с Соединенными Штатами и Европой будет уязвима к санкциям.

По сути, четверть китайского экспорта приходится на США и другие страны НАТО. Туда же можно добавить еще 10% экспорта других партнеров США, таких как Япония и Южная Корея.

Вместо этого на Россию приходится только 2% китайского экспорта, хотя торговля между двумя странами действительно растет. Кроме того, Китай является четвёртым в мире экспортером оружия. Как вы понимаете, снабжение оружия в Россию просто уничтожит этот статус и Китай значительно сократит этот экспорт.