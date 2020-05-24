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Китай согласился на международное расследование происхождения коронавируса

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Расследование о коронавирусе согласовал Китай
Расследование о коронавирусе согласовал Китай / NY Post

Власть Китая согласна на международное научное расследование происхождения коронавируса. Однако выставляет свои требования к нему.

Об этом заявил глава китайского МИД Ван И, сообщает "Интерфакс-Украина".

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"Китай готов работать с международным научным сообществом, чтобы определить источник вируса", – заявил Ван И.

Однако он тут же добавил, что "этот процесс должен быть профессиональным, честным и конструктивным". Поэтому ни о каком "политическом вмешательстве" не может и быть речи.

Критика со стороны Китая расследование о коронавирус

До этого Китай довольно остро реагировал на любую попытку расследования причин массового распространения коронавируса из китайского города Ухань. Официальный Пекин на все эти попытки заявлял, что они имеют политическую составляющую, которая имеет целью обвинить Китай.

Так же Китай остро реагировал на все судебные иски против страны из-за пандемии коронавируса. Среди исков против Китая есть и из Украины. Кроме китайских властей, среди ответчиков и представители украинской власти.

При этом пока не было предоставлено доказательств, что коронавирус SARS-CoV-2, который становится причиной болезни Covid-19, имеет лабораторное происхождение. Однако эксперты сходятся во мнении о его естественном происхождении, и что вирус мог передаться человеку от летучих мышей.

Однако многие страны обвиняли Китай в том, что он скрывал истинную ситуацию с распространением коронавируса, когда уже имел необходимую информацию. Именно из-за этого инфекция довольно быстро распространилась по миру.

Особенно острые отношения между Китаем и США. Пекин даже назвал их "на грани холодной войны".

Автор: Игорь Садженица
Теги: Коронавирус COVID-19 Здоровье Новости политики Китай
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