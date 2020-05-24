На грани новой холодной войны, – Китай об отношениях с США
Противостояние между США и Китаем на фоне пандемии коронавируса набирает обороты. Официальный Пекин считает, что определенные американские политики намеренно обостряют отношения между странами и что это может привести к плохим последствиям.
От конфронтации не выиграет никто, – Китай
В США сейчас популярны клевета и теории заговора, которые выдвигают против Китая. Об этом говорится в Твиттере пресс-службы МИД Китая.
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Некоторые политсилы в США пытаются взять в заложники отношения между странами и подтолкнуть нас к грани "новой холодной войны". Это опасная попытка повернуть колесо истории назад,
– отметили в МИД Китая.
В министерстве иностранных дел Китая подчеркивают, что в таком противостоянии не будет победителей, обе стороны проиграют. Взамен следует отыскать пути мирного сотрудничества между странами.
Коротко о противостоянии между США и Китаем
- Администрация Дональда Трампа неоднократно заявляла, что Китай мог сдержать распространение коронавируса еще в Ухане.
- По мнению Трампа, официальный Пекин не давал правдивой информации о COVID-19 и таким образом позволил вирусу распространиться по всему миру.
- Также американский президент пригрозил ВОЗ полностью прекратить финансирование, ведь организация якобы прикрывала китайскую сторону.
- Глава Белого дома даже предположил, что Вашингтон может разорвать официальные отношения с Пекином и это сэкономит 500 миллиардов долларов.
- Также США недавно ввели санкции против 33 китайских компаний.