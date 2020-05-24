На грани новой холодной войны, – Китай об отношениях с США

Противостояние между США и Китаем на фоне пандемии коронавируса набирает обороты. Официальный Пекин считает, что определенные американские политики намеренно обостряют отношения между странами и что это может привести к плохим последствиям.

От конфронтации не выиграет никто, – Китай

В США сейчас популярны клевета и теории заговора, которые выдвигают против Китая. Об этом говорится в Твиттере пресс-службы МИД Китая.

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Некоторые политсилы в США пытаются взять в заложники отношения между странами и подтолкнуть нас к грани "новой холодной войны". Это опасная попытка повернуть колесо истории назад,

– отметили в МИД Китая.

В министерстве иностранных дел Китая подчеркивают, что в таком противостоянии не будет победителей, обе стороны проиграют. Взамен следует отыскать пути мирного сотрудничества между странами.

China has no intention to change, still less replace, the US. It's time for the US to give up its wishful thinking of changing China or stopping the 1.4 billion Chinese people's historical march toward modernization. — Spokesperson发言人办公室 (@MFA_China) May 24, 2020

Коротко о противостоянии между США и Китаем