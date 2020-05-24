На межі нової Холодної війни, – Китай про відносини зі США
Протистояння між США та Китаєм на фоні пандемії коронавірусу набирає обертів. Офіційний Пекін вважає, що певні американські політики навмисно загострюють відносини між країнами і що це може призвести до поганих наслідків.
Від конфронтації не виграє ніхто, – Китай
У США зараз популярні наклепи та теорії змови, які висувають проти Китаю. Про це мовиться у твіттері пресслужби МЗС Китаю.
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Деякі політсили у США намагаються взяти у заручники відносини між країнами і підштовхнути нас до межі "нової Холодної війни". Це небезпечна спроба перекрутити колесо історії назад,
– наголосили у МЗС Китаю.
У міністерстві закордонних справ Китаю підкреслюють, що у такому протистоянні не буде переможців, обидві сторони програють. Натомість, слід відшукати шляхи мирного співробітництва між країнами.
Коротко про протистояння між США та Китаєм
- Адміністрація Дональда Трампа неодноразово заявляла, що Китай міг стримати поширення коронавірусу ще в Ухані.
- На думку Трампа, офіційний Пекін не давав правдивої інформації щодо COVID-19 і, таким чином, дозволив вірусу поширитись по всьому світу.
- Також американський президент пригрозив ВООЗ повністю припинити фінансування, адже організація начебто прикривала китайську сторону.
- Глава Білого дому навіть припустив, що Вашингтон може розірвати офіційні відносини з Пекіном і це зекономить 500 мільярдів доларів.
- Також США нещодавно запровадили санкції проти 33 китайських компаній.