На межі нової Холодної війни, – Китай про відносини зі США

Протистояння між США та Китаєм на фоні пандемії коронавірусу набирає обертів. Офіційний Пекін вважає, що певні американські політики навмисно загострюють відносини між країнами і що це може призвести до поганих наслідків.

Від конфронтації не виграє ніхто, – Китай

У США зараз популярні наклепи та теорії змови, які висувають проти Китаю. Про це мовиться у твіттері пресслужби МЗС Китаю.

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Деякі політсили у США намагаються взяти у заручники відносини між країнами і підштовхнути нас до межі "нової Холодної війни". Це небезпечна спроба перекрутити колесо історії назад,

– наголосили у МЗС Китаю.

У міністерстві закордонних справ Китаю підкреслюють, що у такому протистоянні не буде переможців, обидві сторони програють. Натомість, слід відшукати шляхи мирного співробітництва між країнами.

China has no intention to change, still less replace, the US. It's time for the US to give up its wishful thinking of changing China or stopping the 1.4 billion Chinese people's historical march toward modernization. — Spokesperson发言人办公室 (@MFA_China) May 24, 2020

Коротко про протистояння між США та Китаєм