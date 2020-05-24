Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more
СМЕРТЬ ВАЛЕРІЯ ДАВИДЕНКА МАСОВЕ ВБИВСТВО НА ЖИТОМИРЩИНІ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
Пряма трансляція на
Останні випуски
СМЕРТЬ ВАЛЕРІЯ ДАВИДЕНКА МАСОВЕ ВБИВСТВО НА ЖИТОМИРЩИНІ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

На межі нової Холодної війни, – Китай про відносини зі США

-
На межі нової холодної війни - Китай про відносини з США
Протистояння між США та Китаєм набирає обертів / Delo.ua

Протистояння між США та Китаєм на фоні пандемії коронавірусу набирає обертів. Офіційний Пекін вважає, що певні американські політики навмисно загострюють відносини між країнами і що це може призвести до поганих наслідків.

Від конфронтації не виграє ніхто, – Китай

У США зараз популярні наклепи та теорії змови, які висувають проти Китаю. Про це мовиться у твіттері пресслужби МЗС Китаю.

До теми Радник Трампа звинуватив Китай у спалаху COVID-19 через туристів

Деякі політсили у США намагаються взяти у заручники відносини між країнами і підштовхнути нас до межі "нової Холодної війни". Це небезпечна спроба перекрутити колесо історії назад,
– наголосили у МЗС Китаю.

У міністерстві закордонних справ Китаю підкреслюють, що у такому протистоянні не буде переможців, обидві сторони програють. Натомість, слід відшукати шляхи мирного співробітництва між країнами.

Коротко про протистояння між США та Китаєм

  • Адміністрація Дональда Трампа неодноразово заявляла, що Китай міг стримати поширення коронавірусу ще в Ухані.
  • На думку Трампа, офіційний Пекін не давав правдивої інформації щодо COVID-19 і, таким чином, дозволив вірусу поширитись по всьому світу.
  • Також американський президент пригрозив ВООЗ повністю припинити фінансування, адже організація начебто прикривала китайську сторону.
  • Глава Білого дому навіть припустив, що Вашингтон може розірвати офіційні відносини з Пекіном і це зекономить 500 мільярдів доларів.
  • Також США нещодавно запровадили санкції проти 33 китайських компаній.
Автор: Ірина Пундор
Теги: ВООЗ Дональд Трамп Коронавірус COVID-19 Китай Новини США Новини політики
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Хай прибуде з вами сила: чому здоровий сон необхідний для роботи мозку
сьогодні , 12:00 Хай прибуде з вами сила: чому здоровий сон необхідний для роботи мозку
Наталія Кадя
Апетити Путіна та мрії США: яка ціна останнього ядерного договору
23 травня , 22:14 Апетити Путіна та мрії США: яка ціна останнього ядерного договору
Анатолій Максимов
Zoom: які є ризики та як безпечно використовувати додаток
23 травня , 22:00 Zoom: які є ризики та як безпечно використовувати додаток
Роман Чорненький