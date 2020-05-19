Трамп пригрозив повністю зупинити фінансування ВООЗ: жорстка відповідь Китаю

Президент США Дональд Трамп надіслав лист Всесвітній організації охорони здоров'я. Він погрожує вийти з ВООЗ і припинити її фінансування через ситуацію із пандемією коронавірусу. У Китаї вважають, що таким чином Вашингтон хоче уникнути відповідальності за різкий спалах COVID-19 у Штатах.

Які умови Трамп висунув ВООЗ

Трамп заявив, що дає ВООЗ 30 днів, аби істотно поліпшити ситуацію. В іншому випадку організація ризикує втратити фінансування США або й взагалі членство країни, повідомляє BBC.

Перед тим Трамп назвав ліки, які приймає, щоб не захворіти на COVID-19

Однак, Трамп не надає жоднох конкретики, як саме ВООЗ "має поліпшити ситуацію". Під звинувачення голови Штатів потрапив керівник ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус. Зокрема, Трамп каже, що доктор Тедрос міг би врятувати багато життів, якби діяв, як його попередник у 2003 році при попередній епідемії в Китаї.

Це вже не перша погроза щодо припинення фінансування. Трамп оголосив про припинення платежів в США в минулому місяці. Оскільки, штати є найбільшим джерелом внесків в ВООЗ, на їхню частку припадало трохи менше 15% фінансування ВООЗ.

This is the letter sent to Dr. Tedros of the World Health Organization. It is self-explanatory! pic.twitter.com/pF2kzPUpDv — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 19, 2020

Окрім того, президент США звинувачує ВООЗ у відкладенні надзвичайної ситуації під тиском голови КНР Сі Цзіньпіна.

Дізнайтеся більше Радник Трампа звинуватив Китай у спалаху COVID-19 через туристів

Що відоповіли Трампу в Китаї

Представник МЗС Китаю Чжао Ліцзяні заявив, що такими заявами Вашингтон намагається перекласти на інші сторони відповідальність за обстановку з коронавірусом у США, пише Інтерфакс-Україна.

Також дипломат додав, що Штати чекає невдача в спробах використати Китай для зняття з себе відповідальності за ситуацію з COVID-19. Тому він закликав американських політиків не нехтувати своїми обов'язками, а співпрацювати з міжнародною спільнотою для боротьби з коронавірусом.

Важливо! США продовжують зберігати лідерство у поширенні коронавірусу. Станом на 19 травня у Штатах зафіксували 1 мільйон 508 тисяч випадків COVID-19, померли вже 90 тисяч 369 осіб.