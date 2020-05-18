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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Радник Трампа звинуватив Китай у спалаху COVID-19 через туристів

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США знову звинуватив Китай у спалаху коронавірусу
США знову звинуватив Китай у спалаху коронавірусу / Getty images

Радник Дональда Трампа Пітер Наварро заявив, що Китай приховував інформацію про хворих на коронавірус і водночас дозволив своїм туристам розповсюдити його по всьому світу.

Він зазначив, що влада Китаю могла стримати вірус в Ухані, натомість він перетворився у пандемію. Про це пише видання ABC News.

До слова США хочуть покарати Китай за коронавірус: наскільки це реально

"Я не кажу, що вони вчинили це навмисно, однак, їхній китайський вірус — пройдімося по фактах, виправіть мене у разі помилки – з'явився у провінції Ухань, "нульовий" пацієнт був у листопаді", – пояснив радник Трампа.

Китайці під прикриттям ВООЗ упродовж двох місяців приховували вірус від світу, після чого літаками відправили сотні тисяч китайців до Мілану, Нью-Йорка та всього світу, аби посіяти це,
– сказав Наварро. 

Коронавірус в США: що відомо

  • США перебувають на першому місці за кількістю хворих на коронавірус у світі. Станом на 18 травня їхня кількість сягнула 1 527 664.
  • За офіційними даними, від недуги одужали 346 389 пацієнти.
  • Від ускладнень померли 90 978 людини.
  • Найбільше від недуги постраждав штат Нью-Йорк, за ним – Нью-Джерсі та Массачусетс
  • 17 травня американська компанія з Каліфорнії Sorrento Therapeutics запевняє, що знайшла ліки проти COVID-19. Нібито є антитіло, яке за 4 дні на 100% виводить коронавірус з організму, та ще й захищає від повторного інфікування.

 

Автор: Юлія Гілей
Теги: Дональд Трамп Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Здоров'я Китай Новини США
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