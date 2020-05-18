Радник Трампа звинуватив Китай у спалаху COVID-19 через туристів

Радник Дональда Трампа Пітер Наварро заявив, що Китай приховував інформацію про хворих на коронавірус і водночас дозволив своїм туристам розповсюдити його по всьому світу.

Він зазначив, що влада Китаю могла стримати вірус в Ухані, натомість він перетворився у пандемію. Про це пише видання ABC News.

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"Я не кажу, що вони вчинили це навмисно, однак, їхній китайський вірус — пройдімося по фактах, виправіть мене у разі помилки – з'явився у провінції Ухань, "нульовий" пацієнт був у листопаді", – пояснив радник Трампа.

Китайці під прикриттям ВООЗ упродовж двох місяців приховували вірус від світу, після чого літаками відправили сотні тисяч китайців до Мілану, Нью-Йорка та всього світу, аби посіяти це,

– сказав Наварро.

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