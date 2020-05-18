Радник Трампа звинуватив Китай у спалаху COVID-19 через туристів
Радник Дональда Трампа Пітер Наварро заявив, що Китай приховував інформацію про хворих на коронавірус і водночас дозволив своїм туристам розповсюдити його по всьому світу.
Він зазначив, що влада Китаю могла стримати вірус в Ухані, натомість він перетворився у пандемію. Про це пише видання ABC News.
До слова США хочуть покарати Китай за коронавірус: наскільки це реально
"Я не кажу, що вони вчинили це навмисно, однак, їхній китайський вірус — пройдімося по фактах, виправіть мене у разі помилки – з'явився у провінції Ухань, "нульовий" пацієнт був у листопаді", – пояснив радник Трампа.
Китайці під прикриттям ВООЗ упродовж двох місяців приховували вірус від світу, після чого літаками відправили сотні тисяч китайців до Мілану, Нью-Йорка та всього світу, аби посіяти це,
– сказав Наварро.
Коронавірус в США: що відомо
- США перебувають на першому місці за кількістю хворих на коронавірус у світі. Станом на 18 травня їхня кількість сягнула 1 527 664.
- За офіційними даними, від недуги одужали 346 389 пацієнти.
- Від ускладнень померли 90 978 людини.
- Найбільше від недуги постраждав штат Нью-Йорк, за ним – Нью-Джерсі та Массачусетс
- 17 травня американська компанія з Каліфорнії Sorrento Therapeutics запевняє, що знайшла ліки проти COVID-19. Нібито є антитіло, яке за 4 дні на 100% виводить коронавірус з організму, та ще й захищає від повторного інфікування.