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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Советник Трампа обвинил Китай во вспышке COVID-19 через туристов

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США снова обвинили Китай во вспышке коронавируса
США снова обвинили Китай во вспышке коронавируса / Getty images

Советник Дональда Трампа Питер Наварро заявил, что Китай скрывал информацию о больных коронавирусом и одновременно позволил своим туристам распространить его по всему миру.

Он отметил, что власть Китая могла сдержать вирус в Ухане, между тем он превратился в пандемию. Об этом пишет издание ABC News.

К слову США хотят наказать Китай за коронавирус: насколько это реально

"Я не говорю, что они сделали это намеренно, однако, их китайский вирус — давайте пройдемся по фактам, исправьте меня в случае ошибки – появился в провинции Ухань, "нулевой" пациент был в ноябре", – объяснил советник Трампа.

Китайцы под прикрытием ВОЗ в течение двух месяцев скрывали вирус от мира, после чего самолетами отправили сотни тысяч китайцев в Милан, Нью-Йорк и по всему миру, чтобы посеять это,
– сказал Наварро.

Коронавирус в США: что известно

  • США находятся на первом месте по количеству больных коронавирусом в мире. По состоянию на 18 мая их количество достигло 1 527 664.
  • По официальным данным, от недуга выздоровели 346 389 пациентов.
  • От осложнений умерли 90 978 человек.
  • Больше всего от недуга пострадал штат Нью-Йорк, за ним – Нью-Джерси и Массачусетс
  • 17 мая американская компания из Калифорнии Sorrento Therapeutics сообщила, что нашла лекарство против COVID-19. Якобы есть антитело, которое за 4 дня на 100% выводит коронавирус из организма, да еще и защищает от повторного инфицирования.

 

Автор: Юлия Гилей
Теги: Дональд Трамп Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Здоровье Китай Новости США
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