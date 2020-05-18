Советник Трампа обвинил Китай во вспышке COVID-19 через туристов

Советник Дональда Трампа Питер Наварро заявил, что Китай скрывал информацию о больных коронавирусом и одновременно позволил своим туристам распространить его по всему миру.

Он отметил, что власть Китая могла сдержать вирус в Ухане, между тем он превратился в пандемию. Об этом пишет издание ABC News.

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"Я не говорю, что они сделали это намеренно, однако, их китайский вирус — давайте пройдемся по фактам, исправьте меня в случае ошибки – появился в провинции Ухань, "нулевой" пациент был в ноябре", – объяснил советник Трампа.

Китайцы под прикрытием ВОЗ в течение двух месяцев скрывали вирус от мира, после чего самолетами отправили сотни тысяч китайцев в Милан, Нью-Йорк и по всему миру, чтобы посеять это,

– сказал Наварро.

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