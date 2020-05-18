Советник Трампа обвинил Китай во вспышке COVID-19 через туристов
Советник Дональда Трампа Питер Наварро заявил, что Китай скрывал информацию о больных коронавирусом и одновременно позволил своим туристам распространить его по всему миру.
Он отметил, что власть Китая могла сдержать вирус в Ухане, между тем он превратился в пандемию. Об этом пишет издание ABC News.
К слову США хотят наказать Китай за коронавирус: насколько это реально
"Я не говорю, что они сделали это намеренно, однако, их китайский вирус — давайте пройдемся по фактам, исправьте меня в случае ошибки – появился в провинции Ухань, "нулевой" пациент был в ноябре", – объяснил советник Трампа.
Китайцы под прикрытием ВОЗ в течение двух месяцев скрывали вирус от мира, после чего самолетами отправили сотни тысяч китайцев в Милан, Нью-Йорк и по всему миру, чтобы посеять это,
– сказал Наварро.
Коронавирус в США: что известно
- США находятся на первом месте по количеству больных коронавирусом в мире. По состоянию на 18 мая их количество достигло 1 527 664.
- По официальным данным, от недуга выздоровели 346 389 пациентов.
- От осложнений умерли 90 978 человек.
- Больше всего от недуга пострадал штат Нью-Йорк, за ним – Нью-Джерси и Массачусетс
- 17 мая американская компания из Калифорнии Sorrento Therapeutics сообщила, что нашла лекарство против COVID-19. Якобы есть антитело, которое за 4 дня на 100% выводит коронавирус из организма, да еще и защищает от повторного инфицирования.