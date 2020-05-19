Трамп пригрозил ВОЗ полностью прекратить финансирование

Президент США Дональд Трамп направил письмо Всемирной организации здравоохранения. Он угрожает выйти из организации и прекратить финансирование из-за ситуации с пандемией коронавируса.

Трамп заявил, что дает ВОЗ 30 дней, чтобы существенно улучшить ситуацию. В противном случае организация рискует потерять финансирование США или вообще членство страны, сообщает BBC.

Перед тем Трамп назвал лекарства, которые принимает, чтобы не заболеть COVID-19

Однако, Трамп не предоставляет никакой конкретики, как ВОЗ "должна улучшить ситуацию". Под обвинения главы штатов попал руководитель ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус. В частности, Трамп говорит, что доктор Тедрос мог бы спасти много жизней, если бы действовал, как его предшественник в 2003 году во время предыдущей эпидемии в Китае.

Это уже не первая угроза о прекращении финансирования. Трамп объявил о прекращении платежей в США в прошлом месяце. Поскольку штаты являются крупнейшим единственным источником взносов в ВОЗ, на их долю приходилось чуть менее 15% финансирования ВОЗ.

This is the letter sent to Dr. Tedros of the World Health Organization. It is self-explanatory! pic.twitter.com/pF2kzPUpDv — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 19, 2020

Кроме того, президент США обвиняет ВОЗ в промедлении с объявлением чрезвычайной ситуации под давлением председателя КНР Си Цзиньпина.

Америка продолжает сохранять лидерство в распространении коронавируса. По состоянию на 19 мая в штатах зафиксировали уже 1 508 тысяч случаев COVID-19, умерли уже 90 тысяч 369 человек.