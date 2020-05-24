Китай погодився на міжнародне розслідування проходження коронавірусу

Влада Китаю згодна на міжнародне наукове розслідування походження коронавірусу. Однак виставляє свої вимоги щодо нього.

Про це заявив глава китайського МЗС Ван І, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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"Китай готовий працювати з міжнародним науковим співтовариством, щоб визначити джерело вірусу", – заявив Ван І.

Однак він одразу додав, що "цей процес повинен бути професійним, чесним і конструктивним". Відтак ні про яке "політичного втручання" не може й бути мови.

Критика зі сторони Китаю розслідування про коронавірус

До цього Китай доволі гостро реагував на будь-яке намагання розслідування причин масового поширення коронавірусу з китайського міста Ухань. Офіційний Пекін на всі ці спроби заявляв, що вони мають політичну складову, яка має на меті звинуватити Китай.

Так само гостро Китай реагував на усі судові позови проти країни через пандемію коронавірусу. Серед позовів проти Китаю є і з України. Окрім китайської влади, серед відповідачів і представники української влади.

При цьому поки не було надано доказів, що коронавірус SARS-CoV-2, який стає причиною хвороби Covid-19, має лабораторне походження. Натомість експерти сходяться на думці про його природне походження, і що вірус міг передатися людині від летючих мишей.

Натомість чимало країни звинувачували Китай в тому, що він приховував справжню ситуацію з поширенням коронавірусу, коли вже мав необхідну інформацію. Саме через це інфекція доволі швидко поширилася світом.

Особливо гострі стосунки – між Китаєм та США. Пекін навіть назвав їх "на межі холодної війни".