Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на South China Morning Post.

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Необычная графитовая бомба может появиться в Китае

Государственный вещатель Китая CCTV опубликовал анимационное видео, где изображена графитовая бомба, способная полностью отключить электричество на огромной площади. Такое оружие возможно запускать с наземного транспортного средства, а затем за ней применяется 90 цилиндрических суббоеприпасов. Они разлетаются в воздухе. Из оружия, которое сдетонировало, рассыпаются химически обработанные углеродные нити, что могут вызвать короткое замыкание высоковольтной энергетической инфраструктуры.

На фоне продемонстрированной анимации телеведущая не говорила о подробностях относительно этой бомбы. Она сказала, что это "загадочный тип ракеты отечественного производства", но не понятно, на какой стадии развития она находится и есть ли на вооружении китайских военных.

Характеристики новой бомбы очень похожи на уже имеющиеся графитовые боеприпасы. Такое оружие имеет боеголовку весом 490 килограммов, а стрелять может на длину в 290 километров. Бомба состоит из металлического контейнера, заполненного катушками графитового волокна, и взрывного устройства. Этим вооружением, вероятно, можно поражать военные подстанции и другую электрическую инфраструктуру.

Интересно, что еще в 2017 году в Южной Корее говорили о намерениях сделать такое оружие. Также такие бомбы есть на вооружении у США.

Известны и случаи, когда графитовые бомбы применяли в боевых действиях. Ею били по инфраструктуре во время войны в Ираке, там они вывели из строя около 85% электростанций. НАТО применило бомбы против целей в Сербии в мае 1999 года, повредив там около 70% электроснабжения.

К слову, китайские изобретатели не стоят на месте и производят новую технику. Так недавно в стране представили миниатюрных роботов размером с муху или комара. Такие БпЛА предназначены для использования в военных и гражданских целях – для информационной разведки, специальных миссий, медицинских наук и мониторинга окружающей среды.