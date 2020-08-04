В ночь на 4 августа тайфун Хагупит достиг побережья Китая. Правительство эвакуировало более 16 тысяч человек из опасных районов.

Сильные проливные дожди охватили районы провинций Фуцзянь и Чжэцзян. Об этом пишет AP со ссылкой на метеослужбу Китая.

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Метеорологи отметили, что в центре стихии скорость ветра достигает 33 метров в секунду. Кроме эвакуации людей, закрыли также движение авто на нескольких скоростных трассах.

По прогнозам, тайфун будет продвигаться на север страны, и со временем его сила будет уменьшаться. Пока информации о пострадавших и разрушениях нет.

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