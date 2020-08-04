По восточному побережью США в очередной раз может ударить мощный ураган с Атлантики. Перед этим Исайяс наделал настоящей беды в Пуэрто-Рико.

В Соединенных Штатах ураган сначала ударит по Северной и Южной Каролине. Об этом пишет "Радио Свобода", ссылаясь на Национальный центр ураганов США.

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Американцев предупредили, что жителей восточного побережья ожидают волны высотой до 1,5 метра и 20 сантиметров в час дождей, что грозит оползнями.

Here are the 5pm key messages on #Isaias. It is expected to make landfall at or near hurricane strength tonight and will bring widespread heavy rain and strong winds to many parts of the U.S east coast through early Wednesday. https://t.co/tW4KeGdBFb https://t.co/SiZo8ozBbn pic.twitter.com/Y6tE5UZqHl — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 3, 2020

Приблизительное место, где ударит ураган: карта

Ураган Исайяс на Карибах: коротко