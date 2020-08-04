Разрушительный ураган Исайяс приблизился к побережью США
По восточному побережью США в очередной раз может ударить мощный ураган с Атлантики. Перед этим Исайяс наделал настоящей беды в Пуэрто-Рико.
В Соединенных Штатах ураган сначала ударит по Северной и Южной Каролине. Об этом пишет "Радио Свобода", ссылаясь на Национальный центр ураганов США.
К слову Шторм Исайас накрыл Пуэрто-Рико: полмиллиона человек остались без света – фото, видео
Американцев предупредили, что жителей восточного побережья ожидают волны высотой до 1,5 метра и 20 сантиметров в час дождей, что грозит оползнями.
Приблизительное место, где ударит ураган: карта
Ураган Исайяс на Карибах: коротко
- На Карибах ураган бушевал на прошлой неделе. Только в Пуэрто-Рико он оставил без света около полумиллиона людей. Многих – без крыши над головой.
- Жертвами урагана стали два человека. Местами скорость ветра Исайяса достигала 120 километров в час.