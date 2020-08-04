Руйнівний ураган Ісаяс наблизився до узбережжя США
По східному узбережжю США вже вкотре може вдарити потужний ураган з атлантики. Перед цим Ісаяс наробив справжнього лиха на Пуерто-Рико.
У Сполучениш Штатах ураган спершу вдарить по Північній і Південній Кароліні. Про це пише "Радіо Свобода", посилаючись на Національний центр ураганів США.
До слова Шторм Ісаіас накрив Пуерто-Рико: пів мільйона людей залишились без світла – фото, відео
Американців попередили, що на мешканців східного узбережжя очікують хвилі висотою до 1,5 метра й 20 сантиметрів на годину дощів, що загрожує зсувами.
Приблизне місце, де вдарить ураган: карта
Ураган Ісаяс на Карибах: коротко
- На Карибах ураган вирував упродовж минулого тижня. Лише в Пуерто-Рико він залишив без світла близько пів мільйона людей. Багатьох – без даху над головою.
- Жертвами урагану стали двоє людей. Подекуди швидкість вітру Ісаяса досягала 120 кілометрів на годину.