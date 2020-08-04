По східному узбережжю США вже вкотре може вдарити потужний ураган з атлантики. Перед цим Ісаяс наробив справжнього лиха на Пуерто-Рико.

У Сполучениш Штатах ураган спершу вдарить по Північній і Південній Кароліні. Про це пише "Радіо Свобода", посилаючись на Національний центр ураганів США.

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Американців попередили, що на мешканців східного узбережжя очікують хвилі висотою до 1,5 метра й 20 сантиметрів на годину дощів, що загрожує зсувами.

Here are the 5pm key messages on #Isaias. It is expected to make landfall at or near hurricane strength tonight and will bring widespread heavy rain and strong winds to many parts of the U.S east coast through early Wednesday. https://t.co/tW4KeGdBFb https://t.co/SiZo8ozBbn pic.twitter.com/Y6tE5UZqHl — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 3, 2020

Приблизне місце, де вдарить ураган: карта

Ураган Ісаяс на Карибах: коротко