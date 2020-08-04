В ніч на 4 серпня тайфун Хагупіт досягнув узбережжя Китаю. Уряд евакуював понад 16 тисяч людей з небезпечних районів.

Сильні проливні дощі охопили райони провінцій Фуцзянь і Чжецзян. Про це пише AP, з посиланням на метеослужбу Китаю.

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Метеорологи зазначили, що в центрі стихії швидкість вітру сягає 33 метрів за секунду. Окрім евакуації людей, закрили також рух авто на декількох швидкісних трасах.

За прогнозами, тайфун просуватиметься на північ країни, та з часом його сила буде зменшуватися. Наразі інформації про постраждалих і руйнування немає.

Тайфун Хагупіт накрив Китай: дивіться відео