Китай толкает мир к новой холодной войне

Соперничество Китая и США выходит далеко за рамки обычной конкуренции и грозит переходом планеты в условия новой холодной войны. Ведь обе страны вступили в новые гонки – современных гиперзвуковых ракет.

В последние годы стало принято считать, что Китай пользуется лишь экономическим принуждением. Мол, его главное оружие это деньги и технологии.

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Примеров такого давления масса:

Австралия, потеряла десятки китайских контрактов на поставки продовольствия за поддержку резолюции призывающей расследовать происхождения COVID-19;

Южная Корея потеряла китайских туристов из-за развертывания американских систем противоракетной обороны;

Украина рисковала не получить 500 тысяч доз вакцины от коронавируса, из-за того, что осудила репрессии против уйгуров.

Кроме того, Джо Байден не раз заявлял, что не хочет новой холодной войны и разделения мира на блоки. Для Белого дома Пекин представлялся скорее как экономический, а не военный вызов.

И последняя встреча в Цюрихе между китайскими и американскими представителями даже наметила какие-то точки сближения в вопросах конкуренции двух держав. Но Китай, похоже, лукавил.

За последние полгода ситуация в Китае стала стремительно меняться. Статистическое бюро Китая посчитало, что в последние месяцы рост экономики Поднебесной замедлился почти вдвое.

Шок для китайской экономики

Если в первом квартале этого года рост отмечался на уровне почти 8%, то в период с июля по сентябрь он замедлился до отметки в 4,9%. И этот спад прогнозируемо продолжится.

Этому есть масса причин – от проблем с электроэнергией и остановкой производств и до кризиса в строительном секторе. Последний стал настоящим шоком для китайской экономики.

Сначала обрушилась крупнейшая строительная компания Китая Evergrande, когда не смогла выплатить свои долги на сумму в 300 миллиардов долларов.

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Evergrande запустила эффект домино

Но это было только начало, ведь Evergrande запустила эффект домино. Лишь за последний месяц об угрозе банкротства заявили еще 3 строительных компании Китая.

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Как-бы Пекин не пытался взять экономическую ситуацию в стране под свой контроль, рано или поздно это приводит к краху. И система трещит по швам уже сегодня. А потому, чтобы сохранить свои амбиции на первенство на планете, Китай, похоже, решился на военную гонку со США.

Военная гонка из США

Накануне, издание Financial Times, ссылаясь на источники в американской разведке, сообщило, что этим летом Китай совершил испытание гиперзвуковой ракеты, способной нести ядерный заряд.

Гиперзвуковая ракета, якобы, пролетела через низкоорбитальное пространство, обогнув земной шар, после чего снизилась для поражения цели.



Китай совершил испытание гиперзвуковой ракеты / Фото Pixabay

Хотя, по данным источников, ракета всё же не достигла цели, это поставило на уши весь Вашингтон. Ведь там не ожидали, что Пекин мог настолько продвинуться в разработке гиперзвукового оружия.

Америка не готова

Если это так, то эксперты уверяют – это несет прямую угрозу США. Ведь в случае полета гиперзвукового снаряда через Антарктиду Китай может нанести удар по США с южного направления, которое абсолютно не прикрыто системой противоракетной обороны.

Америка просто не готовилась к такому сценарию. И вся проблема в том, что Китай абсолютно не обременен ни одним договором по контролю над вооружением, а потому волен делать всё что угодно.

В Пекине не сразу даже отреагировали на это сообщение. А нарушили молчание и заявили, что это была не ракета, а пуск космического корабля, лишь после того как США заявили о запуске своих гиперзвуковых ракет.

В Вашингтоне заявили, что в течении следующих 1,5 лет осуществят тестовые запуски минимум 3 гиперзвуковых ракет. Они должны появится на вооружении армии США уже в 2023 году.

США действительно активно готовятся к испытаниям, ведь на военных базах США уже заметили перемещение тягачей с платформами для пуска современных ракет. Дальность их поражения может составить более 2 775 километров.

Повторюсь, только после этого спикер министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь заявил, что Пекин запустил летом не ракеты, а современные космические корабли.

Но это сильно не вяжется с недавней выставкой военной техники в Пекине, где были представлены платформы для пуска всё тех же гиперзвуковых ракет.



США не готовы к шагу Китая / Фото Unsplash

Аналогия с холодной войной прошлого века

Многие эксперты уже оценивают эту ситуацию с временами начала холодной войны между США и Советским Союзом в середине прошлого века. Ведь с одной стороны Китай, кроме испытания ракет, все чаще угрожает Тайваню и расширяет свою космическую программу.

США в свою очередь предоставляют Австралии новые типы атомных подводных лодок, которые окажутся в непосредственной близости к границам Китая.

Здесь сложно не заметить аналогию с холодной войной прошлого века, ведь США в последний раз делились с кем-то атомными разработками в 1958 году, когда Великая Британия приняла на вооружение американские военно-морские реакторы, что впоследствии привело к появлению атомной подлодки для сдерживания ядерного потенциала СССР.

О Северной Корее не стоит забывать

Совсем недавно произошел, фактически обмен пленными между США и Китаем – Пекин выдал двух американцев и двух канадцев в обмен на топ-менеджера одного из китайских технологических гигантов.

Не стоит забывать и своеобразном придатке Китая – Северной Корее, которая в последний год уже произвела несколько пусков баллистических ракет.

Даже в разгар спора вокруг гиперзвуковых ракет, Пхеньян произвел еще один пуск баллистической ракеты у своих берегов.

И это на фоне того, что США заявили о готовности провести с КНДР переговоры о контроле за ядерным вооружением. Но Пекин и здесь решил показать, что переговоры пройдут на фоне демонстрации силы. И это может сыграть против них же.

Гонка вооружений

Ведь блок НАТО тоже не заставил себя долго ждать и обьявил о проведениисекретных учений под названием "Стойкий полдень". И это тревожный сигнал.

Ведь они предполагают отработку действий Альянса в условиях вероятной ядерной войны. А это значит, что НАТО отработает, в том числе, и сбросы атомных бомб.

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Поэтому можно констатировать, что в атмосфере жесткой конкуренции в области торговли и технологий, обе стороны – и США, и Китай – перешли еще и к гонке вооружений.

Пуски гиперзвуковых ракет могут быть только началом. Но если мы помним историю, то можем сделать вывод – если холодную войну не остановить вовремя, то победителем из неё выйдет только один.