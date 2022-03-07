Китай вскоре предоставит Украине чрезвычайную гуманитарную помощь
Источник:Интерфакс-Украина
Китайское общество Красного Креста уже вскоре предоставит Украине чрезвычайную гуманитарную помощь. В стране также заявили, что важно выйти из кризиса мирным путем через диалог и переговоры.
По информации посольства Китая, соответствующее заявление сделал член Госсовета, министр иностранных дел Китая Ван И, выступая на пресс-конференции в рамках 5-й сессии Всекитайского собрания народных представителей.
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В Пекине говорят о необходимости переговоров
Ван И заявил, что Китай считает важным выйти из кризиса, строго соблюдая международное право и уважая суверенитет и территориальную целостность всех стран. Пекин убежден, что урегулировать споры следует мирным путем через диалог и переговоры.
Китайский министр также отметил, что его страна приложила усилия, чтобы этого удалось достичь, и поддерживает тесную связь со всеми сторонами.
В частности, на второй день после начала войны председатель Китая Си Цзиньпин во время телефонного разговора с Владимиром Путиным отметил, что Китай "хотел бы, чтобы Россия и Украина как можно быстрее договорились о мире".
Китай окажет гумпомощь Украине
Китайское общество Красного Креста в ближайшее время предоставит Украине чрезвычайную гуманитарную помощь,
– сообщил министр.
Кроме того, Ван И назвал 6 предложений по предотвращению масштабного гуманитарного кризиса в Украине. Они предусматривают следующие шаги:
- необходимо приложить усилия для того, чтобы гуманитарные операции соответствовали принципам нейтральности и беспристрастности, а также избегать политизации гуманитарных вопросов,
- следует уделить внимание всем бездомным, которые находятся как в Украине, так и за ее пределами, а также должным образом наладить работу по их размещению,
- нужно обеспечить защиту гражданского населения и предотвратить вторичную гуманитарную катастрофу в Украине,
- надо приложить усилия для обеспечения безопасной и беспрепятственной деятельности по предоставлению гуманитарной помощи, в частности предоставление быстрого, безопасного и беспрепятственного гуманитарного доступа,
- необходимо обеспечить безопасность иностранных граждан в Украине,
- следует поддержать координирующую роль ООН в предоставлении стране гуманитарной помощи и работе кризисного координатора ООН по Украине.
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