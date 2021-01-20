Китай ввел санкции против американских чиновников: среди них Помпео
Правительство Китая сразу после инаугурации новоизбранного президента США Джо Байдена ввело санкции против 28 американских политиков. Среди них – представители Администрации Дональда Трампа.
Санкции ввели потому, что политики "оскорбили китайский народ и серьезно подорвали китайско-американские отношения". Об этом сообщили на сайте министерства иностранных дел Китая.
Интересно Трамп запретил США покупать дроны у ряда государств: каких именно
В течение последних нескольких лет некоторые антикитайские политики в США, исходя из своих эгоистических политических интересов и ненависти к Китаю осуществили серию безумных шагов, которые серьезно вмешивались во внутренние дела Китая,
– заявили в МИД.
В ведомстве добавили: "Китай решил наложить санкции на 28 человек, которые серьезно нарушили суверенитет Китая и несут основную ответственность за такие действия США по вопросам, связанным с Китаем".
Против кого Китай ввел санкции
- Майкла Помпео,
- Питера Наварро,
- Роберта О'Брайена,
- Дэвида Стилуэлла,
- Мэтью Поттинджера,
- Алекса Азара,
- Келли Крафт,
- Джона Болтона,
- Стивена Бэннона и др.
В китайском МИД отметили, что этим лицам и их ближайшим родственникам запрещен въезд в Китай, Гонконг и Макао. Им, а также связанным с ними компаниям и учреждениям запрещено вести дела с Китаем.
К слову, госсекретарь США Помпео неоднократно отмечал необходимость введения санкций против Китая. Он заявлял, что китайские субъекты деятельности подрывают национальную безопасность и внешнеполитические интересы США.
Заметим, Китай опубликовал заявление о санкциях сразу после инаугурации Байдена.
Поделиться новостью