Правительство Китая сразу после инаугурации новоизбранного президента США Джо Байдена ввело санкции против 28 американских политиков. Среди них – представители Администрации Дональда Трампа.

Санкции ввели потому, что политики "оскорбили китайский народ и серьезно подорвали китайско-американские отношения". Об этом сообщили на сайте министерства иностранных дел Китая.

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В течение последних нескольких лет некоторые антикитайские политики в США, исходя из своих эгоистических политических интересов и ненависти к Китаю осуществили серию безумных шагов, которые серьезно вмешивались во внутренние дела Китая,

– заявили в МИД.

В ведомстве добавили: "Китай решил наложить санкции на 28 человек, которые серьезно нарушили суверенитет Китая и несут основную ответственность за такие действия США по вопросам, связанным с Китаем".

Против кого Китай ввел санкции

Майкла Помпео,

Питера Наварро,

Роберта О'Брайена,

Дэвида Стилуэлла,

Мэтью Поттинджера,

Алекса Азара,

Келли Крафт,

Джона Болтона,

Стивена Бэннона и др.

В китайском МИД отметили, что этим лицам и их ближайшим родственникам запрещен въезд в Китай, Гонконг и Макао. Им, а также связанным с ними компаниям и учреждениям запрещено вести дела с Китаем.

К слову, госсекретарь США Помпео неоднократно отмечал необходимость введения санкций против Китая. Он заявлял, что китайские субъекты деятельности подрывают национальную безопасность и внешнеполитические интересы США.

Заметим, Китай опубликовал заявление о санкциях сразу после инаугурации Байдена.

Обратите внимание! В декабря 2020 года США ввели торговые санкции против Китая. Соответствующие ограничения касаются более полусотни китайских субъектов, которых подозревают в причастности к нарушению прав человека, похищении коммерческой тайны в США и экспансии КНР в регионе.



Кроме того, недавно Трамп запретил США покупать дроны у "стран-противников". В списке этих государств есть Китай.