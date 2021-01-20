Китай ввів санкції проти американських чиновників: серед них є Помпео
Уряд Китаю одразу після інавгурації новообраного президента США Джо Байдена ввів санкції проти 28 американських політиків. Серед них – представники Адміністрації Дональда Трампа.
Санкції ввели тому, що політики "образили китайський народ і серйозно підірвали китайсько-американські відносини". Про це повідомили на сайті міністерства закордонних справ Китаю.
Цікаво Трамп заборонив США купувати дрони у низки держав: яких саме
Протягом останніх кількох років деякі антикитайські політики в США, виходячи зі своїх егоїстичних політичних інтересів і ненависті до Китаю здійснили серію шалених кроків, які серйозно втручалися у внутрішні справи Китаю,
– заявили у МЗС.
У відомстві додали: "Китай вирішив накласти санкції на 28 осіб, які серйозно порушили суверенітет Китаю і несуть основну відповідальність за такі дії США з питань, пов'язаних з Китаєм".
Проти кого Китай ввів санкції
- Майкла Помпео,
- Пітера Наварро,
- Роберта О'Браєна,
- Девіда Стілуелла,
- Метью Поттінджера,
- Алекса Азара,
- Келлі Крафт
- Джона Болтона
- Стівен Беннон тощо.
У китайському МЗС наголосили, що цим особам та їхнім найближчим родичам заборонений в'їзд на у Китай, Гонканг та Макао. Їм, а також пов'язаним з ними компаніям і установам заборонено вести справи з Китаєм.
До слова, держсекретар США Помпео неодноразово наголошував на необхідності введення санкції проти Китаю. Він заявляв, що китайські суб'єкти діяльності підривають національну безпеку і зовнішньополітичні інтереси США.
Зауважимо, Китай опублікував заяву про санкції одразу після інавгурації Байдена.
Поділитися новиною