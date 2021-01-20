Уряд Китаю одразу після інавгурації новообраного президента США Джо Байдена ввів санкції проти 28 американських політиків. Серед них – представники Адміністрації Дональда Трампа.

Санкції ввели тому, що політики "образили китайський народ і серйозно підірвали китайсько-американські відносини". Про це повідомили на сайті міністерства закордонних справ Китаю.

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Протягом останніх кількох років деякі антикитайські політики в США, виходячи зі своїх егоїстичних політичних інтересів і ненависті до Китаю здійснили серію шалених кроків, які серйозно втручалися у внутрішні справи Китаю,

– заявили у МЗС.

У відомстві додали: "Китай вирішив накласти санкції на 28 осіб, які серйозно порушили суверенітет Китаю і несуть основну відповідальність за такі дії США з питань, пов'язаних з Китаєм".

Проти кого Китай ввів санкції

Майкла Помпео,

Пітера Наварро,

Роберта О'Браєна,

Девіда Стілуелла,

Метью Поттінджера,

Алекса Азара,

Келлі Крафт

Джона Болтона

Стівен Беннон тощо.

У китайському МЗС наголосили, що цим особам та їхнім найближчим родичам заборонений в'їзд на у Китай, Гонканг та Макао. Їм, а також пов'язаним з ними компаніям і установам заборонено вести справи з Китаєм.

До слова, держсекретар США Помпео неодноразово наголошував на необхідності введення санкції проти Китаю. Він заявляв, що китайські суб'єкти діяльності підривають національну безпеку і зовнішньополітичні інтереси США.

Зауважимо, Китай опублікував заяву про санкції одразу після інавгурації Байдена.