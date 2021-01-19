Президент США Дональд Трамп видав указ, який забороняє США купівлю безпілотників у країн "противників". Мовиться про Росію, Китай, Іран та Північну Корею.

Деталі про рішення Трампа

За словами президента, операції з використанням дронів стосуються збору та зберігання конфіденційної інформації. Про це повідомили на сайті Білого дому.

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Термін "іноземний противник" передбачає КНДР, Іран, Китай, Росію або, як визначить Міністерство торгівлі, будь-яку іншу країну чи неурядову організацію, які причетні до довгострокових схем діяльності, несприятливих для безпеки США,

– мовиться в указі.

У документі зауважили, що політика США полягає в тому, щоб запобігти використанню коштів платників податків. Зокрема на придбання апаратів, що "створюють неприйнятні ризики для національної безпеки або програмного забезпечення, життєво важливих електронних компонентів апаратів, вироблених іноземними противниками".

До речі, раніше Трамп доручив уряду розробити заходи для скорочення закупівель китайських товарів. Все тому, що Китай звинувачують у нападах на інформаційні системи США.

Зверніть увагу! У грудні 2020 року США ввели торговельні санкції проти Китаю. Відповідні обмеження стосуються понад півсотні китайських суб'єктів, які причетні до порушення прав людини, викрадення комерційної таємниці в США і експансії КНР в регіоні.