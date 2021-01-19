Президент США Дональд Трамп издал указ, запрещающий США покупку беспилотников у стран "противников". Речь идет о России, Китае, Иране и Северной Корее.

Детали о решении Трампа

По словам президента, операции с использованием беспилотников касаются сбора и хранения конфиденциальной информации. Об этом сообщили на сайте Белого дома.

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Термин "иностранный противник" предусматривает КНДР, Иран, Китай, Россию или, как определит Министерство торговли любую другую страну или неправительственную организацию, которые причастны к долгосрочным схемам деятельности, неблагоприятным для безопасности США,

– говорится в указе.

В документе отметили, что политика США заключается в том, чтобы предотвратить использование средств налогоплательщиков. В частности, на приобретение аппаратов, что "создают неприемлемые риски для национальной безопасности или программного обеспечения, жизненно важных электронных компонентов аппаратов, произведенных иностранными противниками".

Кстати, ранее Трамп поручил правительству разработать меры по сокращению закупок китайских товаров. Все потому, что Китай обвиняют в нападениях на информационные системы США.

Обратите внимание! В декабря 2020 года США ввели торговые санкции против Китая. Соответствующие ограничения касаются более полусотни китайских субъектов, причастных к нарушению прав человека, похищению коммерческой тайны в США и экспансии КНР в регионе.