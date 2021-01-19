В предпоследний день своей работы на посту президента США, 18 января, Дональд Трамп подписал указ о снятии ограничений для путешественников на въезд в страну. В команде Байдена отреагировали критично.

Дональд Трамп подписал указ, которым снимает ограничения на въезд в США жителей большей части Евросоюза, Великобритании и Бразилии. Вступить в силу указ должен с 26 января, пишет Интерфакс-Украина.

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Трамп частично отменил ограничения на въезд в США

В 2020 году Белый дом ввел карантинные ограничения на путешествия (на въезд в страну из-за ее пределов), чтобы замедлить распространение COVID-19. 18 января 2021, в предпоследний день своей работы президентом США, Дональд Трамп решил частично эти ограничения отменить.

Трамп издал указ, с 26 января убирает ограничения на поездки в США из стран Европы Шенгенской зоны, из Великобритании, Ирландии и Бразилии. Ограничения в отношении Китая и Ирана будут оставаться в силе.

"Характер угрозы COVID-19 меняется с течением времени", – признал Дональд Трамп. В его указе говорится, что по рекомендации министра здравоохранения ограничения на въезд в США Белый дом решил частично снять.

У Байдена заявили, что не собираются снимать ограничения на путешествия

Представительница команды избранного президента Джозефа Байдена (инаугурация которого состоится 20 января) и его будущая пресс-секретарь Дженнифер Псаки отреагировала на информацию об указе Трампа касаемо путешествий.

По ее словам, у Байдена убеждены, что сейчас не время снимать ограничения на путешествия. Мол, будущий министр здравоохранения из команды Байдена дал именно такую рекомендацию: не снимать ограничения.

Наоборот, мы планируем усилить меры общественного здравоохранения в международных поездках, чтобы лучше предотвращать распространение COVID-19

– заявила Псаки.

Это необходимо, ведь эпидемия не прекратилась, более того – появились новые, более заразные варианты коронавируса по всему миру. Поэтому Байден однозначно пересмотрит указ Трампа об открытии границ.