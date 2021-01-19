У передостанній день своєї роботи на посаді президента США, 18 січня, Дональд Трамп підписав указ про зняття обмежень для мандрівників на в'їзд до країни. В команді Байдена відреагували критично.

Дональд Трамп підписав указ, яким знімає обмеження на в'їзд до США мешканців більшої частини Євросоюзу, Великої Британії й Бразилії. Набути чинності указ мав би з 26 січня, пише Інтерфакс-Україна.

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Трамп частково скасував обмеження на в'їзд до США

У 2020 році Білий дім запровадив карантинні обмеження на подорожі (на в'їзд до країни з-за її меж), щоб уповільнити поширення COVID-19. 18 січня 2021 року, у передостанній день своєї роботи президентом США, Дональд Трамп вирішив частково ці обмеження скасувати.

Трамп видав указ, який з 26 січня прибирає обмеження на поїздки до США з країн Європи Шенгенської зони, з Великої Британії, Ірландії та Бразилії. Обмеження щодо Китаю та Ірану залишатимуться чинними.

"Характер загрози від COVID-19 змінюється з плином часу", – визнав Дональд Трамп. В його указі мовиться, що за рекомендацією міністра охорони здоров'я обмеження на в'їзд до США Білий дім вирішив частково зняти.

У Байдена заявили, що не збираються знімати обмеження на подорожі

Представниця команди обраного президента Джозефа Байдена (інавгурація якого відбудеться 20 січня) та його майбутня прессекретарка Дженніфер Псакі відреагувала на інформацію про указ Трампа щодо подорожей.

За її словами, у Байдена переконані, що зняття обмежень на подорожі – не на часі. Мовляв, майбутній міністр охорони здоров'я з команди Байдена дав саме таку рекомендацію: не знімати обмеження.

Навпаки, ми плануємо посилити заходи громадської охорони здоров'я у міжнародних поїздках, щоб краще запобігати поширенню COVID-19,

– заявила Псакі.

Це необхідно, адже пандемія не припинилася, ба більше – з'явилися нові, більш заразні варіанти коронавірусу по всьому світу. Тож Байден однозначно перегляне указ Трампа щодо відкриття кордонів.

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