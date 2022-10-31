"Китайская и российские версии отличаются": поддерживает ли на самом деле Пекин Путина
Пекин обнародовал заявление, что будет поддерживать Кремль под руководством Владимира Путина. Однако, версии, опубликованные на сайтах МИД Китая и России, отличаются.
Так, в российской версии заявления якобы Пекин поддержал позицию Кремля относительно "справедливого урегулирования ситуации вокруг Украины". Об этом 24 каналу рассказал журналист-международник и член правления Украинской ассоциации китаеведов Алексей Коваль.
Обратите внимание "Путину не простят, что он сплотил Запад": может ли Китай забрать часть территории России
О чем свидетельствует заявление Китая о поддержке Путина
В то время как в китайской версии речь идет о поддержке России под руководством Путина в "объединении русского народа для преодоления "трудностей". Это совершенно разные нарративы. По словам Коваля, соответствующее заявление Китая свидетельствует именно о поддержке внутренней политики российского диктатора.
То есть, он (Китай – 24 канал) поддерживает те меры, которые Путин осуществляет внутри страны. Здесь не говорится о поддержке России в том, что она делает по отношению к Украине. Я думаю, что здесь нет какой-то смены риторики,
– объяснил Коваль.
Более того, по мнению журналиста-международника, разговор Лаврова с министром иностранных дел Китая Ван И направлен на то, чтобы договориться о прямом диалоге Путина с главой Китая Си Цзиньпином. Этим заявлением Ван И намекнул, что разговора между лидерами не будет.
"Он передал все, что хотела сказать китайская сторона Путину. В то же время непосредственного разговора Путина с Си Цзиньпином не будет", – отметил журналист-международник.
По его словам, обнародованное заявление не является свидетельством того, что Китай изменяет свою политику нейтралитета. Скорее всего, это просто "обмен любезностями" между странами.
Почему Путин хотел поговорить с Си Цзиньпином
Страна-агрессор не получила ожидаемой поддержки от китайской стороны. Пекин занял позицию так называемого пророссийского нейтралитета.
Китай четко заявляет, что вообще не причастен к этому конфликту и не нужно его вовлекать в войну России с Украиной,
– сообщил журналист-международник.
Пекин четко дал понять Кремлю, что выступает за переговоры России с Украиной. И это устойчивая позиция государства.
Коваль объяснил, что значит заявление Китая о поддержке Путина: смотрите видео
Может ли быть сближение России и Китая
Сближение стран могло произойти, если бы Путин с самого начала правильно отреагировал на китайские инициативы по поводу партнерства. К примеру, через идею "шелкового пути" – транспортного коридора из Китая в Европу через территорию России.
У российского диктатора свое видение интеграции – влияние через экономику и присутствие своих войск на территориях других государств. В отличие от России Китай никогда не навязывал свои идеи.
Китай – социалистическая страна, а Россия – нет. Идеологически они очень далеки, то есть никаких партнерских или союзнических связей быть не может,
– подытожил Коваль.
Китай на международной арене: последние новости
- Политолог Олег Саакян выразил мнение, что Китай не готов становиться на сторону России, поэтому хочет максимально оттянуть время. Вероятно, пока что это будет удаваться, но все будет зависеть от того, насколько далеко будет заходить Путин и как долго будет продолжаться война.
- На фоне ослабления России Китай может отказаться от Тайваня и попытаться захватить восточные регионы страны-агрессора. На этих территориях живут сотни тысяч этнических китайцев.
- Пекин будет сотрудничать с Вашингтоном, чтобы найти пути понимания в пользу обоих. При этом у стран есть некоторые разногласия по вопросу Тайваня.