"Китайская и российские версии отличаются": поддерживает ли на самом деле Пекин Путина

Пекин обнародовал заявление, что будет поддерживать Кремль под руководством Владимира Путина. Однако, версии, опубликованные на сайтах МИД Китая и России, отличаются.

Так, в российской версии заявления якобы Пекин поддержал позицию Кремля относительно "справедливого урегулирования ситуации вокруг Украины". Об этом 24 каналу рассказал журналист-международник и член правления Украинской ассоциации китаеведов Алексей Коваль.

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О чем свидетельствует заявление Китая о поддержке Путина

В то время как в китайской версии речь идет о поддержке России под руководством Путина в "объединении русского народа для преодоления "трудностей". Это совершенно разные нарративы. По словам Коваля, соответствующее заявление Китая свидетельствует именно о поддержке внутренней политики российского диктатора.

То есть, он (Китай – 24 канал) поддерживает те меры, которые Путин осуществляет внутри страны. Здесь не говорится о поддержке России в том, что она делает по отношению к Украине. Я думаю, что здесь нет какой-то смены риторики,

– объяснил Коваль.

Более того, по мнению журналиста-международника, разговор Лаврова с министром иностранных дел Китая Ван И направлен на то, чтобы договориться о прямом диалоге Путина с главой Китая Си Цзиньпином. Этим заявлением Ван И намекнул, что разговора между лидерами не будет.

"Он передал все, что хотела сказать китайская сторона Путину. В то же время непосредственного разговора Путина с Си Цзиньпином не будет", – отметил журналист-международник.

По его словам, обнародованное заявление не является свидетельством того, что Китай изменяет свою политику нейтралитета. Скорее всего, это просто "обмен любезностями" между странами.

Почему Путин хотел поговорить с Си Цзиньпином

Страна-агрессор не получила ожидаемой поддержки от китайской стороны. Пекин занял позицию так называемого пророссийского нейтралитета.

Китай четко заявляет, что вообще не причастен к этому конфликту и не нужно его вовлекать в войну России с Украиной,

– сообщил журналист-международник.

Пекин четко дал понять Кремлю, что выступает за переговоры России с Украиной. И это устойчивая позиция государства.

Коваль объяснил, что значит заявление Китая о поддержке Путина: смотрите видео

Может ли быть сближение России и Китая

Сближение стран могло произойти, если бы Путин с самого начала правильно отреагировал на китайские инициативы по поводу партнерства. К примеру, через идею "шелкового пути" – транспортного коридора из Китая в Европу через территорию России.

У российского диктатора свое видение интеграции – влияние через экономику и присутствие своих войск на территориях других государств. В отличие от России Китай никогда не навязывал свои идеи.

Китай – социалистическая страна, а Россия – нет. Идеологически они очень далеки, то есть никаких партнерских или союзнических связей быть не может,

– подытожил Коваль.

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