Такое мнение 24 Каналу высказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко. Однако, по его словам, со временем рынок решит этот кризис.

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О последствиях для фронта

Комбат прогнозирует, что стоимость беспилотных систем увеличится в несколько раз. К примеру, те комплектующие, которые раньше стоили условно 1 гривну, теперь будут стоить от 1,5 до 3 гривен. Определенный период времени будет ощущаться "голод".

Однако поэтапно Украина сможет перейти к другим источникам поступления дронов, в частности из европейских государств. Поскольку понимая, что весь мир сидит на "игле" Китая, Евросоюз и отдельные страны принимали меры, чтобы изготовить БпЛА из своих комплектующих.

Украина также на этом направлении сделала ряд решительных шагов, и производит компоненты в определенном количестве. Конечно, что это (запрет экспорта дронов – 24 Канал) повлияет на обеспечение Сил обороны и определенный период будет тяжело. Это нужно осознавать,

– подчеркнул Юрий Федоренко.

Многие командиры, насколько возможно в текущих реалиях, пытались подготовить резерв, чтобы пройти момент перелома, не теряя боевой способности.