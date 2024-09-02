Таку думку 24 Каналу висловив командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко. Однак, за його словами, з часом ринок вирішить цю кризу.

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Про наслідки для фронту

Комбат прогнозує, що вартість безпілотних систем збільшиться у кілька разів. Приміром, ті комплектувальники, які раніше коштували умовно 1 гривню, тепер будуть вартувати від 1,5 до 3 гривень. Певний період часу буде відчуватися "голод".

Однак поетапно Україна зможе перейти до інших джерел надходження дронів, зокрема з європейських держав. Оскільки розуміючи, що весь світ сидить на "голці" Китаю, Євросоюз та окремі країни вживали заходів, щоб виготовити БпЛА зі своїх комплектувальників.

Україна також на цьому напрямку зробила низку рішучих кроків, і виробляє компоненти в певній кількості. Звісно, що це (заборона експорту дронів – 24 Канал) вплине на забезпечення Сил оборони й певний період буде тяжко. Це потрібно усвідомлювати,

– наголосив Юрій Федоренко.

Чимало командирів, наскільки можливо в поточних реаліях, намагалися підготувати резерв, аби пройти момент перелому, не втрачаючи бойової спроможності.