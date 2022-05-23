Китай жестко отреагировал на заявление Байдена силой защищать Тайвань

Накануне президент Джо Байден заявил, что США готовы к прямому военному вмешательству в случае агрессии Китая против Тайваня. Но Китай ответил жестким предупреждением.

Об этом сообщила китайская корреспондент Деби Эдуард в соцсети.

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Что известно о словах Байдена о Тайване

Во время пресс-конференции 23 мая журналистка задала Байдену вопрос о том, "готовы ли США к военному вмешательству, чтобы защитить Тайвань, если до этого дойдет". Президент Байден ответил утвердительно, объяснив, что они будут обязаны это сделать.

Мы согласились с политикой Китая (по Тайваню), мы подписались под ней... Но мысль о том что ее (Тайвань) можно взять силой, просто неприемлема,

– сказал президент США.

Байден также отметил, что не ожидает попыток Китая захватить Тайвань.

Как на это заявление отреагировал Китай

По словам китайской журналистки Деби Эдуард, Министерство иностранных дел Китая ответило предупреждением на комментарии Байдена о защите Тайваня.

Китай выражает решительное недовольство и решительную оппозицию комментариям Соединенных Штатов. Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая,

– отметили в ведомстве.

МИД добавил, что вопрос Тайваня является сугубо внутренним делом Китая и не допускает вмешательства со стороны внешних сил. "О вопросах, касающихся суверенитета и территориальной целостности Китая, нет места для компромиссов или уступок", – ответили чиновники.

Также в министерстве подчеркнули, что никто не должен недооценивать жесткую решимость, непреклонную волю и сильную способность китайского народа защищать территориальную целостность. И попросили не выступать против 1,4 млрд китайцев.

В МИД подытожили, что "Китай будет предпринимать жесткие действия для защиты собственного суверенитета и интересов безопасности".

Что известно о Тайване и Китае: коротко

Китай видит Тайвань частью своей страны. В частности, 23 февраля 2022 г. в Министерстве внешних дел Китая заявили, что Тайвань – "это не Украина" и всегда будет оставаться частью Поднебесной, пишет "Радио Свобода".

В то же время, США воспринимают Китай как своего конкурента номер 1, в том числе и на экономической арене. Официальный Вашингтон готов даже стать на защиту территориальной целостности Тайваня.

В частности, США и Япония готовы защитить Тайвань, если Китай примет решение о силовой аннексии острова. Вооруженные силы этих стран даже разработали общий военный план.

В то же время, Тайвань призвал Китай рационально оценивать свои силы и воздержаться от "военного авантюризма". Кроме того, глава администрации Тайваня добавила, что военные методы не являются вариантом для разрешения разногласий между странами.

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