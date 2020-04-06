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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Китай должен компенсировать вред, нанесенный коронавирусом, - отчет Henry Jackson Society

      -
      Китай должен быть осужденным минимум на 6,5 триллиона долларов за COVID-19 / Bloomberg

      Китайская Народная Республика должна быть ответчиком по иску стран-участниц G7 за нанесение вреда от коронавируса, согласно отчету британского аналитического центра "Сообщество Генри Джексона".

      Про це передає відоме австралійська видання The Sydney Morning Herald.

      Раніше ми писали: Китай дурив цілий світ

      Зокрема, йдеться про те, що розмір відшкодування становитиме щонайменше 6,5 трильйона доларів США, з урахуванням втрат світової економіки та компенсацій родинам загиблих та постраждалих. Аналітичний центр вбачає 10 випадків грубого порушення міжнародного права з боку КНР, у тому числі – порушення Міжнародних санітарних правил.

      Якби Китай надав точну інформацію на ранньому етапі, інфекція так би і не вийшла за межі Китаю,
      – повідомляється у звіті.

      Комуністичний уряд Китаю повідомив ВООЗ про спалах в Ухані лиш 31 грудня, заявивши, що нема можливості передачі коронавірусу від людини до людини. При цьому, за наявною наразі інформацією, уряд КНР мав як мінімум 200 випадків зараження до 27 грудня 2019 року.

      Згідно з положеннями Міжнародних санітарних правил, країни мають обмінюватися даними, пов'язаними з поширенням, передачею та ступеню тяжкості будь-яких патогенів, які можуть потенційно поширитися на світовий рівень. Натомість, повідомляє звіт, Китай зробив навпаки, приховуючи інформацію та репресуючи лікарів, що намагалися розповісти правду.

      У звіті йдеться, що подання позову за Міжнародними санітарними правилами є безпрецедентною практикою, однак уже зараз внутрішня структура ВООЗ дозволяє створити простір для підготовки такого позову. Також розглядаються опції з залученням Міжнародного суду ООН, Постійної палати третейського суду, Світової організації торгівлі тощо.

      Загалом звіт є досить великим, інформативним та цікавим, – особливо для юристів та юристів-міжнародників. Крайнє рекомендую до ознайомлення.

      Повний текст звіту Henry Jackson Society.

      Рекомендуємо: Чому Китай продовжує приховувати масштаби пандемії

      Також Україна має негайно підключитися до процесів вивчення можливості подання позову проти КНР, враховуючи втрати, які понесла національна економіка та кожна українська родина через поширення китайського коронавірусу. А не займатися отриманням "доставки" з комуністичної алібаби.

      Автор: Артур Харитонов
      Оригінал

      Автор: Блог Соцсети
      Теги: Новости Украины Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости политики ВОЗ Публикации ООН Китай
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