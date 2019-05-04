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      Китай использует концлагеря, – США

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      Китай использует концлагеря, – США
      Китай использует концлагеря, – США / afp.com

      Китай обвинили в использовании концентрационных лагерей для представителей мусульманского меньшинства страны – уйгуров.

      Рэндалла Шривера, который отвечает за азиатское направление в Министерстве обороны США, рассказал, что Пекин уже отправил в концлагеря несколько миллионов своих граждан, пишет "Голос Америки".

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      Шривер добавил, что "Коммунистическая партия" Китая использует силы безопасности для массового заключения китайских мусульман в концлагеря.

      Количество заключенных приближается к 3 млн,
      – отметил Шривер.

      Места для содержания задержанных называют "образовательными центрами". В Китае утверждают, что целью "образовательных центров" является борьба с исламским экстремизмом.

      Что известно про уйгуров?Уйгуры один из древнейших тюркоязычных народов Азии. Это народ тюркского происхождения, коренной народ Восточного Туркестана, теперь Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. Общая численность превышает 10 миллионов человек. Они говорят уйгурском языке, принадлежащем к карлукской (чагатайской) группы западной ветви тюркских языков.

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      Теги: Новости политики Новости США Китай
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