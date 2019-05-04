Китай использует концлагеря, – США

Китай обвинили в использовании концентрационных лагерей для представителей мусульманского меньшинства страны – уйгуров.

Рэндалла Шривера, который отвечает за азиатское направление в Министерстве обороны США, рассказал, что Пекин уже отправил в концлагеря несколько миллионов своих граждан, пишет "Голос Америки".

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Шривер добавил, что "Коммунистическая партия" Китая использует силы безопасности для массового заключения китайских мусульман в концлагеря.

Количество заключенных приближается к 3 млн,

– отметил Шривер.

Места для содержания задержанных называют "образовательными центрами". В Китае утверждают, что целью "образовательных центров" является борьба с исламским экстремизмом.

Что известно про уйгуров?Уйгуры один из древнейших тюркоязычных народов Азии. Это народ тюркского происхождения, коренной народ Восточного Туркестана, теперь Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. Общая численность превышает 10 миллионов человек. Они говорят уйгурском языке, принадлежащем к карлукской (чагатайской) группы западной ветви тюркских языков.