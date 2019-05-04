США угрожают Великобритании прекращением сотрудничества в сфере разведки, – Яковина

На днях стало известно, что Соединенные штаты Америки угрожают Великобритании прекращением сотрудничества в области разведки. Это почти невозможная ситуация. Поэтому возникает вопрос, из-за чего вообще мог возникнуть этот конфликт? Ответ удивителен – самые верные союзники поссорились из-за мощнейшего своего оппонента – Китай.

Об этом в своем видеоблоге "Безумный мир" рассказал политический обозреватель Иван Яковина.

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Яковина напомнил о системе беспроводной передачи данных нового поколения – 5G. "Весь комплекс оборудования для этой сети сейчас делают только китайские компании, поэтому многие подозревают, что Китай строит глобальную сеть 5G, которую будет сам контролировать", – сказал он.

Ранее Вашингтон угрожал проблемами Чехии и Польше, которые соблазнились китайским оборудованием. А сейчас вот очередь дошла до Великобритании. В британской прессе появились утечки, что правительство тайно собирается закупить китайские станции для 5G, поэтому американцы пришли в ярость. По мнению США, британцы готовы продать сотрудничество в рамках совместной шпионской системы за 5G,

– заявил Яковина.

Политический обозреватель считает, что американцам и их союзникам надо срочно придумать и создать какую-то разумную и недорогую альтернативу китайскому 5G.

"Иначе их ждут два варианта. Первый – это отставание в экономическом развитии. Они, условно говоря, останутся на своих патриотических "лошадях", хотя весь мир уже будет ездить на китайских автомобилях". Второй вариант – это переход части союзников на китайскую систему, что спровоцирует развал шпионской системы и, может быть, НАТО", – сказал Яковина.

И добавил, что оба варианта – крайне неприятны и грозят потерей американского лидерства в мире.

Видео полного выпуска видеоблога "Безумный мир" с Иваном Яковиной за 3 мая 2019 года