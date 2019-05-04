01:44
4 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як росіяни заробляють за кордоном. Кадиров взявся за старе
      Вєсті Кремля
      20:55, 3 травня
      Вєсті.UA: Батл між Зеленським та Путіним. Гройсман розкрив свої карти
      Вєсті.UA
      19:56, 3 травня
      Чому екологічна електростанція засипала навколишні села радіоактивним попелом: розслідування
      ЦРУ
      12:12, 26 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Татуювання для всіх
      Згадати все
      23:20, 3 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ

      США погрожують Великобританії припиненням співпраці в галузі розвідки, – Яковина

      263 Читать новость на русском
      США погрожують Великобританії припиненням співпраці в галузі розвідки
      США погрожують Великобританії припиненням співпраці в галузі розвідки / Фото з відкритих джерел

      Днями стало відомо, що Сполучені штати Америки погрожують Великобританії припиненням співпраці в галузі розвідки. Це майже неможлива ситуація. Тому виникає питання, через що взагалі міг виникнути цей конфлікт? Відповідь дивовижна – найвірніші союзники посварилися через найпотужнішого свого опонента – Китай.

      Про це у своєму відеоблозі "Безумный мир" розповів політичний оглядач Іван Яковина.

      Читайте також: Посол США пригрозив санкціями за "Північний потік-2"

      Яковина нагадав про систему бездротової передачі даних нового покоління – 5G. "Весь комплекс обладнання для цієї мережі зараз роблять тільки китайські компанії, тому багато хто підозрює, що Китай будує глобальну мережу 5G, яку буде сам контролювати", – сказав він.

      Раніше Вашингтон погрожував проблемами Чехії і Польщі, які спокусилися китайським обладнанням. А зараз ось черга дійшла до Великобританії. У британській пресі з'явилися витоку, що уряд таємно збирається закупити китайські станції для 5G, тому американці прийшли в лють. На думку США, британці готові продати співробітництво в рамках спільної шпигунської системи за 5G,
      – заявив Яковина.

      Політичний оглядач вважає, що американцям і їхнім союзникам треба терміново придумати і створити якусь розумну і недорогу альтернативу китайському 5G.

      "Інакше – їх чекають два варіанти. Перший – це відставання в економічному розвитку. Вони, умовно кажучи, залишаться на своїх патріотичних "конях", хоча весь світ вже буде їздити на китайських "автомобілях". Другий варіант – це перехід частини союзників на китайську систему, що спровокує розвал шпигунської системи і, може бути, НАТО", – відповів Яковина.

      І додав, що обидва варіанти – вкрай неприємні і загрожують втратою американського лідерства в світі. 

      Відео повного випуску відеоблогу "Безумный мир" з Іваном Яковиною за 3 травня 2019 року

       

      blog_ava
      Українські військові отримають нову потужну зброю: фото
      3 травня
      4685
      Теги: Новини політики Новини США Відеоблоги Великобританія Китай
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 3 травня: Команда Зеленського у Брюсселі та пограбування Пинзеника
      3 травня , 22:02 Головні новини 3 травня: Команда Зеленського у Брюсселі та пограбування Пинзеника
      1186
      Війна закінчиться тоді, коли російські матері почнуть любити своїх синів, – військовий
      3 травня , 22:00 Війна закінчиться тоді, коли російські матері почнуть любити своїх синів, – військовий
      Повернись живим 712
      5G раздора: ссора союзников из-за китайской сети
      3 травня , 21:00 5G раздора: ссора союзников из-за китайской сети
      Іван Яковина 494
      Фільми травня: список найкращих прем'єр, які заслуговують уваги
      3 травня , 20:00 Фільми травня: список найкращих прем'єр, які заслуговують уваги
      Уляна Корицька 569
      Вгадайте країну за системою охорони здоров’я: тест
      3 травня , 19:01 Вгадайте країну за системою охорони здоров’я: тест
      687
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Через Росію США перекинули в Європу бомбардувальники, які здатні нести ядерні ракети
       16 березня , 17:48
      Тисячі українців хочуть відсвяткувати зимові свята у Єгипті: наскільки там безпечно
       24 грудня 2018 , 10:28
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук