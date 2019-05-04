Китай використовує концтабори, – США

Китай звинуватили у використанні концентраційних таборів для представників мусульманської меншості країни – уйгурів.

Рендалла Шривера, який відповідає за азіатське направлення в Міністерстві оборони США, розповів, що Пекін вже відправив до концтаборів декілька мільйонів своїх громадян, пише "Голос Америки".

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Шривер додав, що "Комуністична партія" Китаю використовує сили безпеки для масового ув'язнення китайських мусульман в концтабори.

Кількість ув'язнених наближається до 3 мільйонів,

– наголосив Шривер.

Місця для утримання затриманих називають "освітніми центрами". У Китаї стверджують, що метою "освітніх центрів" є боротьба з ісламським екстремізмом.

Що відомо про уйгурів? Уйгури один з найдавніших тюркомовних народів Азії. Це народ тюркського походження, корінний народ Східного Туркестану, тепер Синьцзян-Уйгурського автономного району Китайської Народної Республіки. Загальна чисельність перевищує 10 мільйонів осіб. Вони розмовляють уйгурською мовою, що належить до карлукської (чагатайської) групи західної гілки тюркських мов.