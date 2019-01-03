Китай использует систему искусственного интеллекта для охоты на людей, – Яковина

Джордж Оруэлл в своем романе "1984" подробно описал политическую систему, в которой каждый шаг и мысль любого человека постоянно находятся под контролем спецслужб. Раньше люди считали это фантастикой, однако такая модель общества существует уже сегодня.

Об этом в своем видеоблоге "Безумный мир" рассказал журналист Иван Яковина.

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Он сказал, что в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая сначала тайно, а теперь уже и открыто работает система тотального контроля над местным населением. По национальности эти люди не китайцы, а уйгуры.

Это очень многочисленный тюркский народ, который издавна живет в области Восточного Туркестана. Внешностью они не похожи на китайцев, их язык другой да и религия своя. Именно из-за всех этих отличий там время от времени появляются движения, выступающие за самостоятельность региона. Некоторые из них даже говорят о независимости,

– сообщил Яковина.

По мнению журналиста, Китай стремится уничтожить уйгуров как отдельный народ, а также превратить их в обычных китайцев, что ничем не отличаются от всех других. Поэтому действующая верхушка и испытала своих роботов на них.

Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая

Иван отметил, что разного рода датчики, камеры, системы распознавания лиц и тому подобные штуки установлены там буквально повсюду. Государство следит за тем, что уйгуры покупают, едят, пьют, с кем встречаются, о чем говорят, что ищут в интернете, какое кино смотрят и какими болезнями болеют.

У каждого человека есть своя отдельная электронная папка, в которую вносятся все данные о нем или о ней. Каждое движение, каждое действие или бездействие человека несет последствия. Если человек делает что-то полезное с точки зрения Пекина, ему начисляются социальные баллы. Например, активно изучает китайский язык, хвалит Китай в личных разговорах, тогда он получает плюсики,

– объяснил ведущий программы.

Однако, когда же уйгур говорит на родном языке и не хвалит Компартию, встречается с подозрительными людьми и главное – ходит в мечеть – ему выставляют отрицательные оценки. Из-за которых человек сначала теряет свободу перемещения, а в финале попадает в концлагеря.

Журналист отметил, что система искусственного интеллекта, натренированная на поиск врагов государства, исправно поставляет власти человеческий материал для этих лагерей. Фактически, роботов используют для охоты на людей.

Видео полного выпуска видеоблога "Безумный мир" за 3 января: