Китай використовує систему штучного інтелекту для полювання на людей, – Яковина

Джордж Оруелл у своєму романі "1984" детально описав політичну систему, у якій кожен крок і думка будь-якої людини постійно знаходяться під контролем спецслужб. Раніше люди вважали це фантастикою, проте така модель суспільства існує вже сьогодні.

Про це у своєму відеоблозі "Безумный мир" розповів журналіст Іван Яковина.

Читайте також: КНДР приховала від США понад десять ракетних баз

Він сказав, що у Сінцзян-Уйгурському автономному районі Китаю спочатку таємно, а тепер вже і відкрито працює система тотального контролю над місцевим населенням. За національністю ці люди не китайці, а уйгури.

Це дуже численний тюркський народ, який здавна живе в області Східний Туркестан. Зовнішністю вони не схожі на китайців, їх мова інша та й релігія своя. Саме через всі ці відмінності там час від часу з'являються рухи, що виступають за самостійність регіону. Деякі з них навіть говорять про незалежність,

– повідомив Яковина.

На думку журналіста, Китай прагне знищити уйгурів як окремий народ, а також перетворити їх на звичайних китайців, що нічим не відрізняються від всіх інших. Відтак чинна верхівка і випробувала своїх роботів на них.



Сінцзян-Уйгурський автономний район Китаю

Іван зазначив, що різного роду датчики, камери, системи розпізнавання осіб і тому подібні штуки встановлені там буквально всюди. Держава стежить за тим, що уйгури купують, їдять, п'ють, з ким зустрічаються, про що говорять, що шукають в інтернеті, яке кіно дивляться і якими хворобами хворіють.

У кожної людини є своя окрема електронна папка, в яку вносяться всі дані про нього або про неї. Кожен рух, кожна дія або бездіяльність людини несе наслідки. Якщо людина робить щось корисне з точки зору Пекіна, йому нараховуються соціальні бали. Наприклад, активно вивчає китайську мову, хвалить Китай в особистих розмовах, тоді він отримує плюсики,

– пояснив ведучий програми.

Проте, коли ж уйгур розмовляє рідною мовою та не хвалить Компартію, зустрічається з підозрілими людьми та головне – ходить в мечеть – йому виставляють негативні оцінки. Через які людина спочатку втрачає свободу переміщення, а фіналі потрапляє в концтабори.

Журналіст наголосив, що система штучного інтелекту, що натренований на пошук ворогів держави, справно поставляє владі людський матеріал для цих таборів. Фактично, роботів використовують для полювання на людей.

Відео повного випуску відеоблогу "Безумный мир" за 3 січня: