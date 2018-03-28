Китай подтвердил факт неофициального визита Ким Чен Ына
Глава Северной Кореи Ким Чен Ын с 25 по 28 марта находится с неофициальным визитом в Китае.
Об этом пишет информагентство "Синьхуа".
Журналисты отмечают, что северокорейский диктатор провел успешные переговоры с китайским председателем Си Цзиньпином в Пекине.
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Ким Чен Ын якобы прибыл в Китай, чтобы лично поздравить китайского руководителя с переизбранием на пост главы государства.
Кроме того, лидер КНДР, что его страна готова к переговорам с США по поводу ситуации на Корейском полуострове.
Источник: 24 Канал
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