Китай подтвердил факт неофициального визита Ким Чен Ына

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын с 25 по 28 марта находится с неофициальным визитом в Китае.

Об этом пишет информагентство "Синьхуа".

Журналисты отмечают, что северокорейский диктатор провел успешные переговоры с китайским председателем Си Цзиньпином в Пекине.

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Ким Чен Ын якобы прибыл в Китай, чтобы лично поздравить китайского руководителя с переизбранием на пост главы государства.

Кроме того, лидер КНДР, что его страна готова к переговорам с США по поводу ситуации на Корейском полуострове.