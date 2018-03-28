Китай підтвердив факт неофіційного візиту Кім Чен Ина
Очільник Північної Кореї Ким Чен Ин з 25 по 28 березня перебуває з неофіційним візитом у Китаї.
Про це пише інформагентство "Сіньхуа".
Журналісти зазначають, що північнокорейський диктатор провів успішні переговори з китайським головою Сі Цзіньпіном в Пекіні.
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Кім Чен Ин начебто прибув у Китай, щоб особисто привітати китайського керівника з переобранням на пост глави держави.
Окрім того лідер КНДР, що його країна готова до переговорів з США з приводу ситуації на Корейському півострові.
Джерело: 24 Канал
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