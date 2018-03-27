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Геніальний шаховий хід диктатора, – Der Spiegel про візит Кім Чен Ина в Пекін

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Візит Кім Чен Ина у Пекін – вдалий дипломатичний хід
Візит Кім Чен Ина у Пекін – вдалий дипломатичний хід / Фото з відкритих джерел

Візит у китайську столицю Пекін може забезпечити північнокорейського диктатора Кім Чен Ина додатковими дипломатичними можливостями напередодні зустрічі із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом.

Про це пише Der Spiegel.

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Про те, що лідер КНДР з офіційним візитом поїхав у Пекін, повідомили ЗМІ Японії, але міністерство закордонних справ Китаю цю інформацію поки не підтвердило, зауважує видання.

Це був би геніальний шаховий хід диктатора,
– зазначає німецька газета.

У травні запланована зустріч Кіма і Трампа, тому, якщо глава КНДР до цього дійсно помириться з країною-гарантом Китаєм, він зможе ще більш самовпевнено чекати зустрічі з Трампом – як лідер ядерної держави, який заручився підтримкою голови Китаю Сі Цзіньпіна, пояснює автор публікації.

Уряду КНР візит Кім Чен Ина також вигідний, оскільки ця наддержава може знову зіграти провідну роль у вирішенні ядерного конфлікту з Північною Кореєю. Не виключено, що Пекін дещо послабить свої санкції проти Пхеньяна, йдеться у статті.

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Нагадаємо, нещодавно Північна Корея заявила, що погоджується на денуклеаризацію Корейського півострова за умови, якщо режиму Кім Чен Ина буде обіцяна безпека.

Що таке денуклеаризація? Це усунення ядерної зброї з визначених територій; створення зон, у яких заборонено виробляти, дислокувати та складати атомну зброю.

Теги: Новини політики Новини США КНДР Кім Чен Ин Китай Ядерна безпека
Джерело: 24 Канал
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