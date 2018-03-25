Росія планує збудувати міст до КНДР, – ЗМІ

Росія хоче збудувати міст до Північної Кореї, з якою має кордон довжиною майже у 18 кілометрів водним шляхом. На сьогодні ж Росія та КНДР більшість своїх операцій проводять через Китай.

Про це мовиться у статті The Washington Post.

У матеріалі видання наголошується, що Росія та КНДР хочуть мати ближчий торгівельний зв'язок з огляду на те, що санкції проти них надалі можуть зростати, як і військова напруга в регіоні загалом.

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Також зазначається, що 21 березня міністр розвитку російського Сходу оголосив у заяві, що дві країни створять робочу групу з розробки нового сполучення.

Існує 23 автомобільних пункти пропуску між КНДР та Китаєм, але жодного з Росією. Нині, коли важливі товари йдуть з російського Далекого Сходу, вони йдуть не прямо з кордону з Росією, а через Китай. Це значно подовжує їхній шлях,

– сказав міністр КНДР.

Видання нагадало, що між Росєю та Північною Кореєю на сьогодні існує один переїзд, відкритий у 1959 році та названий "Міст дружби". Це залізничне сполучення, проте дуже нерозвинене. Відтак, північнокорейський міністр Ро Ту Чоль запропонував розширити існуючий міст, але російський представник Олександр Галушка запропонував звести непостійний понтонний міст.

У статті наголошується, що через санкції ООН офіційна торгівля між Росією та КНДР є незначною, тому нагальної потреби у зведенні моста наразі бути не може, проте країни "дивляться у майбутнє".