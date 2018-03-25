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Россия планирует построить мост в КНДР, – СМИ

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Россия планирует построить мост в КНДР
Россия планирует построить мост в КНДР / Фото из открытых источников

Россия хочет построить мост в Северную Корею, с которой граничит длиной почти в 18 километров водным путем. Сегодня же Россия и КНДР большинство своих операций проводят через Китай.

Об этом говорится в статье The Washington Post.

В материале издания отмечается, что Россия и КНДР хотят иметь ближе торговую связь, ввиду того, что санкции против них в дальнейшем могут расти, как и военное напряжение в регионе в целом.

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Также отмечается, что 21 марта министр развития российского Востока объявил в заявлении, что две страны создадут рабочую группу по разработке нового сообщения.

Существует 23 автомобильных пункта пропуска между КНДР и Китаем, но не с Россией. Сейчас, когда важные товары идут с российского Дальнего Востока, они идут не прямо с границы с Россией, а через Китай. Это значительно продлевает их путь,
– сказал министр КНДР.

Издание напомнило, что между Россией и Северной Кореей на сегодня существует один переезд, открытый в 1959 году и названый "Мост дружбы". Это железнодорожное сообщение, но очень неразвитое. Поэтому, северокорейский министр Ро Ту Чоль предложил расширить существующий мост, но российский представитель Александр Галушка предложил возвести непостоянный понтонный мост.

В статье отмечается, что из-за санкций ООН официальная торговля между Россией и КНДР незначительна, поэтому необходимости в возведении моста пока быть не может, однако страны "смотрят в будущее".

Теги: Новости России КНДР
Источник: 24 Канал
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