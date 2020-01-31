15:01
31 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ПОМПЕО В УКРАИНЕ КОРОНАВИРУС 2020 BREXIT ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: "Воскресение" Верховного правителя. Приятный сюрприз для Путина
      Вєсті Кремля
      22:28, 30 января
      Вести.UA: Эпический бой за кресло мэра Киева. Мушкетер Дубинский
      Вєсті.UA
      21:04, 30 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости мира
      ПОМПЕО В УКРАИНЕ КОРОНАВИРУС 2020 BREXIT ГРИПП В УКРАИНЕ

      Китай составляет едва ли не самую большую угрозу для России, – Дейнега

      248 Читати новину українською
      Си Цзиньпин и Путин / Коллаж 24 канала

      Россия выстраивает довольно мягкие отношения с Китаем, "выливая" всю агрессивную риторику на Европу и США, хотя именно Поднебесная уже активно расширяет свое влияние на Востоке РФ.

      Такое мнение в своем видеоблоге "Хроники необъявленной войны" высказал основатель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега.

      К теме: Россия попытается создать гибридный кризис в НАТО, – Дейнега

      По его словам, вся агрессивная риторика россиян направлена, в первую очередь, против старого геополитического противника – США, в то время, когда сами США и весь западный мир активно думают, что же делать со значительно более влиятельным игроком чем Россия – что делать с Китаем .

      В отношении Китая – Россия мягче, хотя на самом деле именно поднебесная постепенно и необратимо расширяет свое влияние на Востоке России и уже составляет едва ли не самую большую ее угрозу. Более мощную чем американские системы ПРО или ракеты средней дальности,
      – отметил Дейнега.

      Он добавил, что Путин ожидаемо остается у власти в России и он не верит, что Украина и другие постсоветские страны – это субъекты. "Он хочет восстановить здесь свое влияние и понемногу нас аннексировать. В этом вопросе могут изменяться только средства из менее эффективных на более, как это постепенно происходит в Молдове", – пояснил автор блога.

      Также он подчеркнул, что Путин по инерции видит своими главными внешними врагами Америку и НАТО, а внутренними – "грантоедов" и другие формы гражданского общества.

      Кто такие "грантоеды"Дейнега рассказал, что с возвращением в президентское кресло, одним из первых решений Путин получил право бороться с иностранными неправительственными организациями в России. Президент РФ искренне верил, что негосударственные организации, которые существуют благодаря грантам, и являются агентами влияния, которые приводят к Майданам и другим проблемам. Слово "грантоеды", кстати, тоже в Украину пришло именно из России.

      Видео полного видеоблога "Хроники необъявленной войны" за 30 января 2020 года:

       

      Коронавирус из Китая: последние новости
      сегодня
      32440
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости России Новости США Китай Видеоблоги Владимир Путин
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 15:00 Неочікувано отримала задоволення: перші враження від перегляду комедії "Наші котики"
      Саша Кольцова 2
      сегодня , 14:50 Цены на бензин падают: что будет дальше
      Юлія Поскробок 591
      28 января , 10:58 Кто такие Bob Moses и почему их концерт не стоит пропускать: 7 февраля, Bel etage
      95
      сегодня , 12:00 Шесть лет назад ко мне домой пришло прошлое
      Павло Казарін 290
      сегодня , 10:16 Великобритания покидает ЕС: эпопея о Brexit в мемах
      Світлана Попова 318
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук