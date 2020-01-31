Китай составляет едва ли не самую большую угрозу для России, – Дейнега

Россия выстраивает довольно мягкие отношения с Китаем, "выливая" всю агрессивную риторику на Европу и США, хотя именно Поднебесная уже активно расширяет свое влияние на Востоке РФ.

Такое мнение в своем видеоблоге "Хроники необъявленной войны" высказал основатель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега.

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По его словам, вся агрессивная риторика россиян направлена, в первую очередь, против старого геополитического противника – США, в то время, когда сами США и весь западный мир активно думают, что же делать со значительно более влиятельным игроком чем Россия – что делать с Китаем .

В отношении Китая – Россия мягче, хотя на самом деле именно поднебесная постепенно и необратимо расширяет свое влияние на Востоке России и уже составляет едва ли не самую большую ее угрозу. Более мощную чем американские системы ПРО или ракеты средней дальности,

– отметил Дейнега.

Он добавил, что Путин ожидаемо остается у власти в России и он не верит, что Украина и другие постсоветские страны – это субъекты. "Он хочет восстановить здесь свое влияние и понемногу нас аннексировать. В этом вопросе могут изменяться только средства из менее эффективных на более, как это постепенно происходит в Молдове", – пояснил автор блога.

Также он подчеркнул, что Путин по инерции видит своими главными внешними врагами Америку и НАТО, а внутренними – "грантоедов" и другие формы гражданского общества.

Кто такие "грантоеды"Дейнега рассказал, что с возвращением в президентское кресло, одним из первых решений Путин получил право бороться с иностранными неправительственными организациями в России. Президент РФ искренне верил, что негосударственные организации, которые существуют благодаря грантам, и являются агентами влияния, которые приводят к Майданам и другим проблемам. Слово "грантоеды", кстати, тоже в Украину пришло именно из России.

Видео полного видеоблога "Хроники необъявленной войны" за 30 января 2020 года: