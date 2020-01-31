Россия попытается создать гибридный кризис в НАТО, – Дейнега

Если у России появятся ресурсы, она может попытаться создать кризис в НАТО гибридно, напав на одну из стран Балтии.

Такое мнение в своем видеоблоге "Хроники необъявленной войны" высказал основатель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега.

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По его мнению, так как Путин видел коллапс своего государства, теперь он мечтает увидеть коллапс коллективного Запада.

Своими войнами в Украине и Грузии он уже показал недейственность части международного законодательства и слабость западных лидеров, и он будет продолжать,

– подчеркнул Дейнега.

Он отметил: если у России появятся ресурсы, она будет пытаться разрушить НАТО через гибридную кризис, напав на страны Балтии. А ресурсы у РФ могут появиться с частичным снятием санкций и запуском "Северного потока-2".

Если Россия будет уверена, что страны НАТО не дойдут консенсуса и единогласно не признают это актом агрессии – это позволит показать недееспособность НАТО и привести к его постепенному распаду. Думаю, что здесь Россия будет действовать постепенно, начнет с них, убийств на чужой территории и опасных маневров авиации. Ну а дальше уже, как пойдет,

– подчеркнул Дейнега.

Он добавил,что если Путин завершит аннексию Беларуси, то страны Балтии окажутся почти отрезанными от своих союзников в окружении врагов. "Поэтому я бы уже сильно беспокоился на их месте. В принципе, они это делают уже", – сказал волонтер.

"Путин ищет, где нет НАТО и Украины, где Запад слаб, а Россия расширяет и увеличивает свое влияние. Он жаждет мести за развал СССР и постепенной его реставрации", – подытожил Дейнега.

Видео полного видеоблога "Хроники необъявленной войны" за 30 января 2020: