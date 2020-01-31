Росія спробує створити гібридну кризу в НАТО, – Дейнега

Якщо у Росії з’являться ресурси, вона може спробувати створити кризу в НАТО гібридно, напавши на одну з країн Балтії.

Таку думку у своєму відеоблозі "Хроніки неоголошеної війни" висловив засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега.

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На його думку, так як Путін бачив колапс своєї держави, тепер він мріє побачити колапс колективного Заходу.

Своїми війнами в Україні та Грузії він уже показав недієвість частини міжнародного законодавства та слабкість західних лідерів, і він буде продовжувати,

– підкреслив Дейнега.

Він зазначив: якщо у Росії з’являться ресурси, вона буде намагатися зруйнувати НАТО через гібридну кризу, напавши на країни Балтії. А ресурси в РФ можуть з'явитися з частковим зняттям санкцій і запуском "Північного потоку-2".

Якщо Росія буде впевнена, що країни НАТО не дійдуть консенсусу і одноголососно не визнають це актом агресії – це дозволить показати недієздатність НАТО і призвести до його поступового розпаду. Думаю, що тут Росія буде діяти поступово, почне з кібератак, убивств на чужій території та небезпечних маневрах авіації. Ну а далі уже, як піде,

– наголосив Дейнега.

Він додав, якщо Путін завершить анексію Білорусі, то країни Балтії опиняться майже відрізаними від своїх союзників в оточенні ворогів. "Тому я б уже сильно непокоївся на їх місці. В принципі, вони це роблять уже", – сказав волонтер.

"Путін шукає світу, де немає НАТО та України, де Захід слабкий, а Росія ширить і збільшує свій вплив. Він прагне помсти за розпад СРСР та поступової його реставрації", – підсумував Дейнега.

Відео повного відеоблогу "Хроніки неоголошеної війни" за 30 січня 2020: