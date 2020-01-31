Китай становить чи не найбільшу загрозу для Росії, – Дейнега

Росія вибудувує доволі м'які відносини з Китаєм, "виливаючи" всю агресивну риторику на Європу та США, хоча саме Піднебесна вже активно розширює свій вплив на Сході РФ.

Таку думку у своєму відеоблозі "Хроніки неоголошеної війни" висловив засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега.

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За його словами, уся агресивна риторика росіян направлена, у першу чергу, проти старого геополітичного супротивника – США, у той час, коли самі США і увесь західний світ активно думають, що ж робити зі значно більш впливовим гравцем ніж Росія – що робити з Китаєм.

Щодо Китаю – Росія м'якша, хоча насправді саме піднебесна поступово і незворотньо розширює свій вплив на Сході Росії і уже становить чи не найбільшу для неї загрозу. Значно потужнішу ніж американські системи ПРО чи ракети середньої дальності,

– наголосив Дейнега.

Він додав, що Путін очікувано лишається при владі в Росії і він не вірить, що Україна та інші пострадяньскі країни – це суб’єкти. "Він хоче відновити тут свій вплив і потроху нас анексувати. У цьому питанні можуть змінюватися лише засоби з менш ефективних на більш, як це поступово відбувається у Молдові", – пояснив автор блогу.

Також він підкреслив, що Путін за інерцією бачить своїми головними ворогами назовні Америку і НАТО, а всередині – "грантожерів" та інші форми громадянського супсільства.

Хто такі "грантожери"Дейнега розповів, що з поверненням у президентське крісло одним з перших рішень Путін отримав право боротися з іноземними неурядовими організаціями в Росії. Президент РФ щиро вірив, що недержавні організації, які існують завдяки грантам, і є агентами впливу, які призводять до Майданів та інших проблем. Слово "грантожери", до речі, теж до України прийшло саме з Росії.

Відео повного відеоблогу "Хроніки неоголошеної війни" за 30 січня 2020: